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Рашисти вночі гатили по Нікопольщині та Синельниківщині: горів будинок, пошкоджено авто рятувальників. ФОТО

Минулої ночі ворог продовжував бити по Нікопольщині Дніпропетровської області FPV-дронами та артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Нікопольщина під ворожим вогнем

Як зазначається, агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

"Зайнявся гараж. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

дніпропетровщина
дніпропетровщина

Удари по Синельниківщині

За даними ОВА, Васильківську, Слов'янську та Петропавлівську громади, що на Синельниківщині, агресор атакував із застосуванням БпЛА. Загорілися приватна оселя, адмінбудівля, банк. Понівечені пошта, авто.

Також зазначається, що захисники неба збили в області 5 безпілотників.

дніпропетровщина

Автор: 

Нікополь (1557) Дніпропетровська область (5111) Нікопольський район (790) Синельниківський район (553)
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