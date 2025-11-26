РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото
494 0

Рашисты ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: горел дом, повреждены автомобили спасателей. ФОТО

Прошлой ночью враг продолжал обстреливать Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольщина под вражеским огнем

Как отмечается, агрессор нанес удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской громадам.

"Загорелся гараж. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

Днепропетровская область
Днепропетровская область

Удары по Синельниковскому району

По данным ОВА, Васильковскую, Славянскую и Петропавловскую громады, что в Синельниковском районе, агрессор атаковал с применением БПЛА. Загорелись частный дом, админздание, банк. Повреждены почта, автомобили.

Также отмечается, что защитники неба сбили в области 5 беспилотников.

Днепропетровская область

Автор: 

Никополь (1395) Днепропетровская область (5294) Никопольский район (789) Синельниковский район (553)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 