Рашисты ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: горел дом, повреждены автомобили спасателей. ФОТО
Прошлой ночью враг продолжал обстреливать Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Никопольщина под вражеским огнем
Как отмечается, агрессор нанес удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской громадам.
"Загорелся гараж. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.
Удары по Синельниковскому району
По данным ОВА, Васильковскую, Славянскую и Петропавловскую громады, что в Синельниковском районе, агрессор атаковал с применением БПЛА. Загорелись частный дом, админздание, банк. Повреждены почта, автомобили.
Также отмечается, что защитники неба сбили в области 5 беспилотников.
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