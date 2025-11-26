Рашисты ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: горел дом, повреждены автомобили спасателей. ФОТО

Прошлой ночью враг продолжал обстреливать Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами и артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольщина под вражеским огнем

Как отмечается, агрессор нанес удары по Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской громадам.

"Загорелся гараж. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.





Удары по Синельниковскому району

По данным ОВА, Васильковскую, Славянскую и Петропавловскую громады, что в Синельниковском районе, агрессор атаковал с применением БПЛА. Загорелись частный дом, админздание, банк. Повреждены почта, автомобили.

Также отмечается, что защитники неба сбили в области 5 беспилотников.