Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру, будинки та ліцей. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 26 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Протягом дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками. Росіяни атакували Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Унаслідок атак побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики.
Синельниківський район
На Синельниківщині агресор атакував Маломихайлівську та Миколаївську громади. Застосував БпЛА. Понівечене авто.
Криворізький район
На Криворіжжі російська армія вгатила FPV-дроном по Зеленодольській громаді. Є пошкодження на території приватного домоволодіння.
Наслідки атак
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