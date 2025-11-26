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Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру, будинки та ліцей. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 26 листопада російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Протягом дня ворог бив по Нікопольщині артилерією та безпілотниками. Росіяни атакували Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Унаслідок атак побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики.

Синельниківський район

На Синельниківщині агресор атакував Маломихайлівську та Миколаївську громади. Застосував БпЛА. Понівечене авто.

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Криворізький район

На Криворіжжі російська армія вгатила FPV-дроном по Зеленодольській громаді. Є пошкодження на території приватного домоволодіння.

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Наслідки атак

Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини
Обстріли Нікопольщини

Автор: 

обстріл (34391) Дніпропетровська область (5111) Криворізький район (400) Нікопольський район (793) Синельниківський район (555)
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