Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, дома и лицей. ФОТОрепортаж

В течение дня 26 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Никопольский район

В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и беспилотниками. Россияне атаковали Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады.



В результате атак повреждены инфраструктура, лицей, многоэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, автомойка, легковые автомобили.

Синельниковский район

В Синельниковском районе агрессор атаковал Маломихайловскую и Николаевскую громады. Применил БПЛА. Поврежден автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ночью обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: горел дом, поврежден автомобиль спасателей. ФОТО

Криворожский район

На Криворожье российская армия ударила FPV-дроном по Зеленодольской громаде. Есть повреждения на территории частного домовладения.

Читайте также: Враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок

Последствия атак









