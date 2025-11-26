Враг атаковал три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, дома и лицей. ФОТОрепортаж
В течение дня 26 ноября российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и беспилотниками. Россияне атаковали Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую громады.
В результате атак повреждены инфраструктура, лицей, многоэтажка, 2 частных дома, хозяйственная постройка, автомойка, легковые автомобили.
Синельниковский район
В Синельниковском районе агрессор атаковал Маломихайловскую и Николаевскую громады. Применил БПЛА. Поврежден автомобиль.
Криворожский район
На Криворожье российская армия ударила FPV-дроном по Зеленодольской громаде. Есть повреждения на территории частного домовладения.
Последствия атак
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