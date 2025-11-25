Враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок

Днем 25 ноября войска РФ атаковали ударными беспилотниками город Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Днепре в результате атаки БПЛА пострадали два человека - молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу.

В соцсетях пишут, что женщине оторвало ногу. Официальной информации о состоянии раненых пока нет.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки повреждены четырехэтажный дом и линия электропередач.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.

Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

