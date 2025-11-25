РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10597 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Днепр
500 2

Враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок

шахед атакует Днепр

Днем 25 ноября войска РФ атаковали ударными беспилотниками город Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, в Днепре в результате атаки БПЛА пострадали два человека - молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу.

В соцсетях пишут, что женщине оторвало ногу. Официальной информации о состоянии раненых пока нет.

По данным ОВА, в результате вражеской атаки повреждены четырехэтажный дом и линия электропередач.

Читайте также: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

Читайте также: В результате попадания российского "Шахеда" в Киеве погиб декоратор и бутафор Вадим Тупчий. ФОТО

Автор: 

Днепр (4558) обстрел (30622) дроны (5557) Днепропетровская область (4743) Днепровский район (222)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи це свинособаки, мразота.
показать весь комментарий
25.11.2025 15:06 Ответить
 
 