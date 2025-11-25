Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК
В настоящее время по приказу НЭК "Укрэнерго" в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после российской атаки на столицу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДТЭК Киевоблэнерго.
Графики не действуют
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.
"Левый берег Киева: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - уточнили в телеграм-канале ДТЭК.
По данным ДТЭК Киевские региональные сети, также стабилизационные отключения электроэнергии введены в Киевской области.
Полиция проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Людей не пустили в убежище библиотеки
Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не пускала жителей в часть укрытия.
"На сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.
Что предшествовало?
Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
