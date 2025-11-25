Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Наразі за наказом НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії у Києві після російської атаки на столицю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київобленерго.

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Графіки не діють

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.

"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - уточнили у телеграм-каналі ДТЕК.

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За даними ДТЕК Київські регіональні мережі, також стабілізаційні відключення електроенергії запроваджено на Київщині. Згодом стало відомо, що у Броварському та Бориспільському районах Київської області запроваджені екстрені відключення світла.

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

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