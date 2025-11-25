Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині, - ДТЕК
Наразі за наказом НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення електроенергії у Києві після російської атаки на столицю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК Київобленерго.
Графіки не діють
"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - йдеться у повідомленні.
"Лівий берег Києва: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - уточнили у телеграм-каналі ДТЕК.
За даними ДТЕК Київські регіональні мережі, також стабілізаційні відключення електроенергії запроваджено на Київщині. Згодом стало відомо, що у Броварському та Бориспільському районах Київської області запроваджені екстрені відключення світла.
Що передувало?
Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
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