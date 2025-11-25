Ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина

Вдень 25 листопада війська РФ атакували ударними безпілотниками місто Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей - молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.

У соцмережах пишуть, що жінці відірвало ногу. Офіційної інформації щодо стану поранених наразі немає.

За даними ОВА, через ворожу атаку пошкоджено чотириповерхівку та лінію електропередач.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.

Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

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