Ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина
Вдень 25 листопада війська РФ атакували ударними безпілотниками місто Дніпро.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей - молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.
У соцмережах пишуть, що жінці відірвало ногу. Офіційної інформації щодо стану поранених наразі немає.
За даними ОВА, через ворожу атаку пошкоджено чотириповерхівку та лінію електропередач.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
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анатолий выборов
показати весь коментар25.11.2025 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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