УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака безпілотників на Дніпро
1 127 2

Ворог атакував дронами Дніпро: поранені жінка та дитина

шахед атакує Дніпро

Вдень 25 листопада війська РФ атакували ударними безпілотниками місто Дніпро.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, у Дніпрі внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє людей - молода жінка та дитина. Їх доправили до лікарні.

У соцмережах пишуть, що жінці відірвало ногу. Офіційної інформації щодо стану поранених наразі немає. 

За даними ОВА, через ворожу атаку пошкоджено чотириповерхівку та лінію електропередач.

Також читайте: Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

Також читайте: Унаслідок влучання російського "Шахеда" в Києві загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій. ФОТО

Автор: 

Дніпро (3564) обстріл (34383) дрони (8364) Дніпропетровська область (5109) Дніпровський район (417)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи це свинособаки, мразота.
показати весь коментар
25.11.2025 15:06 Відповісти
 
 