Унаслідок влучання російського "Шахеда" в будинок в Києві загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій. ФОТО

У ніч на 25 листопада внаслідок російського обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій.

Про це повідомляють журналіст Денис Казанський та друг митця Тимур Бобровський, передає Цензор.НЕТ.

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Вадим Тупчій працював у Театрі драми та комедії, а також був автором латексних носів для культового "Шоу довгоносиків", яке транслювали на українських телеканалах у 1996-1999 роках. У своїй квартирі-майстерні він створював бутафорські елементи, музичні інструменти та маски протягом 25 років.

Син загиблого розповів каналу "Київ24", що після обстрілу втратив зв’язок із батьком, який не відповідав на дзвінки. Тіло митця впізнали знайомі "по білизні чи, здається, частинах обличчя".

Друзі Тупчія згадують його як талановитого, іронічного та творчого майстра. "Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить…", - поділився Бобровський.

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В Українському ПЕН уточнили, що за освітою Тупчій був актором. Він почав працювати на заводі духових музичних інструментів у 21 рік, а з 25 років грав у театрі "Шарж" разом із Віктором Андрієнком.

Вадиму Тупчію було 65 років.

Комбінований удар по Києву 25 листопада

У ніч проти 25 листопада російські загарбники масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці. Семеро людей загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них є діти.

Станом на ранок 25 листопада пошкоджено:

у Печерському районі - влучання у багатоповерхівку;

у Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання в гаражі;

у Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні.

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