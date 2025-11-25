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Новини Масований комбінований удар
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Матернова про нічну атаку: Росія хоче вбивати і залякувати. Москва не зацікавлена ​​в мирі

посол ЄС про нічну атаку на Україну

Росія обирає терор проти мирних жителів, тоді як Україна та партнери працюють над справедливою мирною угодою. ЄС залишається поруч із Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова написала у фейсбук.

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"Поки світ зосереджений на переговорах щодо мирної угоди – угоди, над якою українська влада інтенсивно працює разом з лідерами ЄС та Сполучених Штатів, - Росія показала своє справжнє обличчя. Саме в той момент, коли Україна шукає шлях до справедливого миру, Москва відповідає черговим жорстоким ударом. Росія хоче вбивати. Вона хоче залякувати. І вона обирає найпідступніший спосіб зробити це: вбиваючи мирних жителів", - йдеться в дописі.

Матернова підкреслила, що Росія не зацікавлена ​​в мирі, й назвала сьогоднішню ніч доказом цього. "І все ж Україна стоїть. Поранена, виснажена, але стоїть. Європейський Союз стоїть поруч з Україною – сьогодні, завтра і в кожному рішенні, яке наближає цю країну до справедливого миру в нашому спільному європейському просторі", – запевнила посол ЄС.

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Комбінований удар по Києву 25 листопада

У ніч проти 25 листопада російські загарбники масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці. Семеро людей загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них є діти.

Станом на ранок 25 листопада пошкоджено:

  • у Печерському районі - влучання у багатоповерхівку;
  • у Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання в гаражі;
  • у Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні.

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обстріл (34383) Матернова Катаріна (131) Повітряні атаки на Київ (1014)
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"Мирні угоди" під патронатом рижого пуйла з Вашингтону та кремлівського виродка птн-птхне варті навть того паперу, на яких вони нашкрябані їхніми корявими пальцями!
Україна ніколи, незащо не піде на територіальні, ресурсні, людські поступки перед цими двома терористами-узурпаторами, адже США є поплічником терористичних дій масковії і птн-птх зокрема, а значит - спільник терориста, відповідно теж є країною-терористом!
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25.11.2025 14:25 Відповісти
 
 