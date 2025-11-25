Матернова про нічну атаку: Росія хоче вбивати і залякувати. Москва не зацікавлена ​​в мирі

Росія обирає терор проти мирних жителів, тоді як Україна та партнери працюють над справедливою мирною угодою. ЄС залишається поруч із Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова написала у фейсбук.

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"Поки світ зосереджений на переговорах щодо мирної угоди – угоди, над якою українська влада інтенсивно працює разом з лідерами ЄС та Сполучених Штатів, - Росія показала своє справжнє обличчя. Саме в той момент, коли Україна шукає шлях до справедливого миру, Москва відповідає черговим жорстоким ударом. Росія хоче вбивати. Вона хоче залякувати. І вона обирає найпідступніший спосіб зробити це: вбиваючи мирних жителів", - йдеться в дописі.

Матернова підкреслила, що Росія не зацікавлена ​​в мирі, й назвала сьогоднішню ніч доказом цього. "І все ж Україна стоїть. Поранена, виснажена, але стоїть. Європейський Союз стоїть поруч з Україною – сьогодні, завтра і в кожному рішенні, яке наближає цю країну до справедливого миру в нашому спільному європейському просторі", – запевнила посол ЄС.

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Комбінований удар по Києву 25 листопада

У ніч проти 25 листопада російські загарбники масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці. Семеро людей загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них є діти.

Станом на ранок 25 листопада пошкоджено:

у Печерському районі - влучання у багатоповерхівку;

у Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання в гаражі;

у Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні.

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