Матернова о ночной атаке: Россия хочет убивать и запугивать. Москва не заинтересована в мире
Россия выбирает террор против мирных жителей, в то время как Украина и партнеры работают над справедливым мирным соглашением. ЕС остается рядом с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова написала в Facebook.
"Пока мир сосредоточен на переговорах по мирному соглашению – соглашению, над которым украинская власть интенсивно работает вместе с лидерами ЕС и Соединенных Штатов, – Россия показала свое истинное лицо. Именно в тот момент, когда Украина ищет путь к справедливому миру, Москва отвечает очередным жестоким ударом. Россия хочет убивать. Она хочет запугивать. И она выбирает самый коварный способ сделать это: убивая мирных жителей", - говорится в сообщении.
Матернова подчеркнула, что Россия не заинтересована в мире, и назвала сегодняшнюю ночь доказательством этого. "И все же Украина стоит. Раненная, измученная, но стоит. Европейский Союз стоит рядом с Украиной – сегодня, завтра и в каждом решении, которое приближает эту страну к справедливому миру в нашем общем европейском пространстве", – заверила посол ЕС.
Комбинированный удар по Киеву 25 ноября
В ночь на 25 ноября российские захватчики массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования.
В результате удара зафиксированы повреждения в трех районах столицы. Семь человек погибли. Еще 14 получили ранения. Среди них есть дети.
По состоянию на утро 25 ноября повреждены:
- в Печерском районе - попадание в многоэтажку;
- в Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в гаражи;
- в Святошинском районе разрушения в нежилом помещении.
