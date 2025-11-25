Атака РФ на Киев: чуть не пострадали сотрудники посольства Литвы

Во время ночной российской атаки на столицу, одно из попаданий произошло в соседний дом с тем, где проживают сотрудники литовского посольства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Литвы Инга Толочкене в соцсети Х.

Она подчеркнула, что Россия в очередной раз атаковала Украину, в том числе Киев, пока продолжаются обсуждения потенциальных мирных соглашений.

"Каждый раз, когда дипломатия пытается двигаться вперед, Кремль отвечает террором – вот их настоящие планы. Попадание произошло в дом рядом с тем, где живут сотрудники моей команды. И ничего не изменится, если Европа не начнет действовать активнее", – написала Толочкене.

Комбинированный удар по Киеву 25 ноября

В ночь на 25 ноября российские захватчики массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

В результате удара зафиксированы повреждения в трех районах столицы. Шесть человек погибли. Еще 14 получили ранения. Среди них есть дети.

По состоянию на утро 25 ноября повреждены:

в Печерском районе - попадание в многоэтажку;

в Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в гаражи;

в Святошинском районе разрушения в нежилом помещении.

