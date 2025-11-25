Атака РФ на Киев: чуть не пострадали сотрудники посольства Литвы
Во время ночной российской атаки на столицу, одно из попаданий произошло в соседний дом с тем, где проживают сотрудники литовского посольства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Литвы Инга Толочкене в соцсети Х.
Она подчеркнула, что Россия в очередной раз атаковала Украину, в том числе Киев, пока продолжаются обсуждения потенциальных мирных соглашений.
"Каждый раз, когда дипломатия пытается двигаться вперед, Кремль отвечает террором – вот их настоящие планы. Попадание произошло в дом рядом с тем, где живут сотрудники моей команды. И ничего не изменится, если Европа не начнет действовать активнее", – написала Толочкене.
Комбинированный удар по Киеву 25 ноября
В ночь на 25 ноября российские захватчики массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования.
В результате удара зафиксированы повреждения в трех районах столицы. Шесть человек погибли. Еще 14 получили ранения. Среди них есть дети.
По состоянию на утро 25 ноября повреждены:
- в Печерском районе - попадание в многоэтажку;
- в Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в гаражи;
- в Святошинском районе разрушения в нежилом помещении.
