Атака РФ на Київ: мало не постраждали співробітники посольства Литви

Під час нічної російської атаки на столицю, одне з влучань сталося у сусідній будинок з тим, де проживають співробітники литовського посольства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол Литви Інга Толочкєне у соцмережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вона наголосила, що Росія вчергове атакувала Україну, у тому числі Київ поки тривають обговорення потенційних мирних угод.

"Щоразу, коли дипломатія намагається рухатися вперед, Кремль відповідає терором – оце їхні справжні плани. Влучання сталося у будинок поряд з тим, де живуть співробітники моєї команди. І нічого не зміниться, якщо Європа не почне діяти активніше", – написала Толочкєне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Людей не пустили в укриття бібліотеки під час нічної атаки на Київ. Триває перевірка, - поліція. ВIДЕО

Комбінований удар по Києву 25 листопада

У ніч проти 25 листопада російські загарбники масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці. Шестеро людей загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них є діти.

Ситаном на ранок 25 листопада пошкоджено:

у Печерському районі - влучання у багатопоперхівку;

у Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання в гаражі;

у Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: у кількох районах обмежено подачу тепла