Атака РФ на Київ: мало не постраждали співробітники посольства Литви
Під час нічної російської атаки на столицю, одне з влучань сталося у сусідній будинок з тим, де проживають співробітники литовського посольства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила посол Литви Інга Толочкєне у соцмережі Х.
Вона наголосила, що Росія вчергове атакувала Україну, у тому числі Київ поки тривають обговорення потенційних мирних угод.
"Щоразу, коли дипломатія намагається рухатися вперед, Кремль відповідає терором – оце їхні справжні плани. Влучання сталося у будинок поряд з тим, де живуть співробітники моєї команди. І нічого не зміниться, якщо Європа не почне діяти активніше", – написала Толочкєне.
Комбінований удар по Києву 25 листопада
У ніч проти 25 листопада російські загарбники масовано атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами повітряного, морського та наземного базування.
Внаслідок удару зафіксовані пошкодження у трьох районах столиці. Шестеро людей загинули. Ще 14 дістали поранення. Серед них є діти.
Ситаном на ранок 25 листопада пошкоджено:
- у Печерському районі - влучання у багатопоперхівку;
- у Дніпровському районі зафіксовано влучання у 9-поверховий житловий будинок. Також зафіксовано влучання в гаражі;
- у Святошинському районі руйнування в нежитловому приміщенні.
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