Людей не пустили в укриття бібліотеки під час нічної атаки на Київ. Триває перевірка, - поліція. ВIДЕО

Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Людей не пустили в сховище бібліотеки

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

"На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано", - йдеться у повідомленні.

Поліція інформує, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

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