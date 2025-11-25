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Людей не пустили в укриття бібліотеки під час нічної атаки на Київ. Триває перевірка, - поліція. ВIДЕО

Поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Києва.

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Людей не пустили в сховище бібліотеки

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття.

"На повідомлення одразу відреагували працівники патрульної поліції та прибули на місце події. Правоохоронці встановили учасників інциденту. Конфлікт між громадянами було врегульовано", - йдеться у повідомленні.

Поліція інформує, що триває перевірка. Поліцейські з’ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників.

Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Читайте: Київ під масованим ракетним ударом: фіксуються перебої з енерго- та водопостачанням (оновлено)

Автор: 

Київ (20847) Нацполіція (15747) укриття (367)
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Топ коментарі
+23
Подуріли чи що
Як так не пустити, коли літає і вибухає навколо
Іспит на людяність провалено
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25.11.2025 09:17 Відповісти
+18
"Укриття для своїх" - такого я ще не чув!
Питання в 3 години ночі "Як пройти в бібліотеку?" знову стає актуальним...
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25.11.2025 09:45 Відповісти
+9
Це ви про стару хвойду орчого помьоту?
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25.11.2025 09:54 Відповісти
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Подуріли чи що
Як так не пустити, коли літає і вибухає навколо
Іспит на людяність провалено
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25.11.2025 09:17 Відповісти
Та тут вже мова не про людяність, а про здоровий глузд...
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25.11.2025 09:51 Відповісти
Жіночку зловили?
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25.11.2025 09:18 Відповісти
Це ви про стару хвойду орчого помьоту?
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25.11.2025 09:54 Відповісти
Порошенко винен. А як же?
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25.11.2025 10:29 Відповісти
"Укриття для своїх" - такого я ще не чув!
Питання в 3 години ночі "Як пройти в бібліотеку?" знову стає актуальним...
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25.11.2025 09:45 Відповісти
Треба було що б юшкою там вмилася, стара дурепа
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25.11.2025 09:58 Відповісти
і отримали покарання - Поліцейські з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників. Джерело: https://censor.net/ua/v3586811
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25.11.2025 10:10 Відповісти
Так наче ж все на відео то укриття, просто одну кімнату хтось прибрав, купив меблі, зробив більш комфортною. З таким же успіхом можна кричати, що віддайте мені свій стілець чи каремат, бо я не взяла, а також хочу комфорту за чужий рахунок.
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25.11.2025 10:17 Відповісти
Напевне завідуючампросто на частині укриття обладнала укриття підвищеного комфорту, шоб або собі нормально пересиджувати або за гроші здавати. А чуваки на голому бетоні сидіти не захотіли і платити заідвищення комфорту - теж.
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25.11.2025 10:32 Відповісти
так укриття має бути обладнане, щоб на глому бетоні не сидіти, все норм, нефіг.
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25.11.2025 19:16 Відповісти
Вона вже знаходилась в укритті, просто захотіла більш комфортних умов, наскільки це правомірно - справа поліції, схоже на простий побутовий конфлікт, а не те що роздули ЗМІ.
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25.11.2025 11:26 Відповісти
На *** нам вороги з такими співгромадянками.
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25.11.2025 13:43 Відповісти
Отака якість населення. Всі мають права і свободи. Але виявляється , що той, хто когось кудись не пускає це суто право фізично сильнішого. Все одно сильніший вирішує все. А поліція нічого не зробить старому лайну. Бо те лайно також має більше прав навіть ніж та поліція разом узята. Просто старе виявилось сильнішим за молоде фізично. Головне що все по конституції. Де крикуни про гідність, недоторканість, повагу. І іще пусті слова що просто написані без наповнення . Кожен все наповнює їх як йому заманеться . Ха ха ха.
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25.11.2025 15:09 Відповісти
 
 