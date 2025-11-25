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Новости Видео Атака ракет и БпЛА на Киев
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Людей не пустили в укрытие библиотеки во время ночной атаки на Киев. Продолжается проверка, - полиция. ВИДЕО

Полиция проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

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Людей не пустили в убежище библиотеки

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не пускала жителей в часть укрытия.

"На сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован", - говорится в сообщении.

Полиция информирует, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Читайте: Киев под массированным ракетным ударом: фиксируются перебои с энерго- и водоснабжением (обновлено)

Автор: 

Киев (26429) Нацполиция (16969) укрытие (180)
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Топ комментарии
+23
Подуріли чи що
Як так не пустити, коли літає і вибухає навколо
Іспит на людяність провалено
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25.11.2025 09:17 Ответить
+18
"Укриття для своїх" - такого я ще не чув!
Питання в 3 години ночі "Як пройти в бібліотеку?" знову стає актуальним...
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25.11.2025 09:45 Ответить
+9
Це ви про стару хвойду орчого помьоту?
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25.11.2025 09:54 Ответить
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Подуріли чи що
Як так не пустити, коли літає і вибухає навколо
Іспит на людяність провалено
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25.11.2025 09:17 Ответить
Та тут вже мова не про людяність, а про здоровий глузд...
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25.11.2025 09:51 Ответить
Жіночку зловили?
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25.11.2025 09:18 Ответить
Це ви про стару хвойду орчого помьоту?
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25.11.2025 09:54 Ответить
Порошенко винен. А як же?
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25.11.2025 10:29 Ответить
"Укриття для своїх" - такого я ще не чув!
Питання в 3 години ночі "Як пройти в бібліотеку?" знову стає актуальним...
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25.11.2025 09:45 Ответить
Треба було що б юшкою там вмилася, стара дурепа
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25.11.2025 09:58 Ответить
і отримали покарання - Поліцейські з'ясовують усі обставини події та надають правову оцінку діям учасників. Джерело: https://censor.net/ua/v3586811
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25.11.2025 10:10 Ответить
Так наче ж все на відео то укриття, просто одну кімнату хтось прибрав, купив меблі, зробив більш комфортною. З таким же успіхом можна кричати, що віддайте мені свій стілець чи каремат, бо я не взяла, а також хочу комфорту за чужий рахунок.
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25.11.2025 10:17 Ответить
Напевне завідуючампросто на частині укриття обладнала укриття підвищеного комфорту, шоб або собі нормально пересиджувати або за гроші здавати. А чуваки на голому бетоні сидіти не захотіли і платити заідвищення комфорту - теж.
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25.11.2025 10:32 Ответить
так укриття має бути обладнане, щоб на глому бетоні не сидіти, все норм, нефіг.
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25.11.2025 19:16 Ответить
Вона вже знаходилась в укритті, просто захотіла більш комфортних умов, наскільки це правомірно - справа поліції, схоже на простий побутовий конфлікт, а не те що роздули ЗМІ.
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25.11.2025 11:26 Ответить
На *** нам вороги з такими співгромадянками.
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25.11.2025 13:43 Ответить
Отака якість населення. Всі мають права і свободи. Але виявляється , що той, хто когось кудись не пускає це суто право фізично сильнішого. Все одно сильніший вирішує все. А поліція нічого не зробить старому лайну. Бо те лайно також має більше прав навіть ніж та поліція разом узята. Просто старе виявилось сильнішим за молоде фізично. Головне що все по конституції. Де крикуни про гідність, недоторканість, повагу. І іще пусті слова що просто написані без наповнення . Кожен все наповнює їх як йому заманеться . Ха ха ха.
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25.11.2025 15:09 Ответить
 
 