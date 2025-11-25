Людей не пустили в укрытие библиотеки во время ночной атаки на Киев. Продолжается проверка, - полиция. ВИДЕО

Полиция проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

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Людей не пустили в убежище библиотеки

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не пускала жителей в часть укрытия.

"На сообщение сразу отреагировали сотрудники патрульной полиции и прибыли на место происшествия. Правоохранители установили участников инцидента. Конфликт между гражданами был урегулирован", - говорится в сообщении.

Полиция информирует, что продолжается проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям участников.

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

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