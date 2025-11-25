УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
7 001 10

Війська РФ вдарили по логістичному центру NOVUS, загинуло четверо водіїв, 5 людей поранені. ФОТО

удар по Новусу

Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару було пошкоджено логістичний центр супермаркету NOVUS - один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійне постачання продуктів у магазини. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення як символ стійкості, розвитку та віри в майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матернова про нічну атаку: Росія хоче вбивати і залякувати. Москва не зацікавлена ​​в мирі

Загинули четверо водіїв

"Найбільший наш біль - втрати серед людей. Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали", - додали в компанії.

Також зазначається, що наразі логістичний центр не функціонує. На місці працюють відповідні служби, оцінюються масштаби збитків - вони значні.

удар по Новусу

Також читайте: Рашисти атакували Черкащину: зруйновано будинок, є пошкодження. ФОТО

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
  • За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

Також читайте: 22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський

Автор: 

Київ (20847) обстріл (34383) Novus (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Кацапи не люди---це жахливі людиноподібни істоти!!!!
показати весь коментар
25.11.2025 13:46 Відповісти
+8
Кцп ганд#@ы!
показати весь коментар
25.11.2025 13:47 Відповісти
+8
Треба привчити себе заходити в укриття, не ігнорувати тривогу й не лікуватись. Рашиські нелюди несуть небезпеку, це треба пам'ятати й берегти своє життя!
показати весь коментар
25.11.2025 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи не люди---це жахливі людиноподібни істоти!!!!
показати весь коментар
25.11.2025 13:46 Відповісти
пізно дійшло, треба було в свій час слухати Фаріон, Тягнибока, УНСО і Сашка білого та читати Бандеру
показати весь коментар
25.11.2025 14:07 Відповісти
і що саме ти вичитав у Степана Андрійовича? і як це тобі допомогло в сьогоденнні? розумний комент накарябав?
показати весь коментар
25.11.2025 16:57 Відповісти
"З москалями нема спільної мови". Стаття Степана Бандери 1952 року

У липні 1948 р. С. Бандера пророчо зазначив, що «Росія, із своїм глибоко вкоріненим, а в ******* добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіялізмом у кожній ситуації, у кожному стані, всіми силами, з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійности України може в основі спиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постійну готовість до самооборони»

Коли тільки виникає поважна загроза для втримання московського панування над будь-яким поневоленим народом, тоді Москва найбрутальнішим способом застосовує свої погромницькі методи, вироблені цілим розвитком російського імперіалізму.

«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні» - пише Бандера в 1950 році в статті "Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанc".

https://blog.i.ua/user/2992672/1943321/
показати весь коментар
25.11.2025 22:41 Відповісти
хіба я просив тебе цитувати?
показати весь коментар
26.11.2025 19:37 Відповісти
обійдешся цим що є
показати весь коментар
26.11.2025 20:51 Відповісти
Те що я прочитав за своє довге життя і кого слухав---тобі навіть з твоїм розумом і не збагнути
показати весь коментар
25.11.2025 20:53 Відповісти
Кцп ганд#@ы!
показати весь коментар
25.11.2025 13:47 Відповісти
Треба привчити себе заходити в укриття, не ігнорувати тривогу й не лікуватись. Рашиські нелюди несуть небезпеку, це треба пам'ятати й берегти своє життя!
показати весь коментар
25.11.2025 13:58 Відповісти
Виродки рашистські. Замітьте що z-фашисти до сих пір є членами ООН. І ще Тампон тварь хоче з )(уйла хняти вся санкції і повернути )(уйла в G7
показати весь коментар
25.11.2025 14:12 Відповісти
 
 