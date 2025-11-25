Війська РФ вдарили по логістичному центру NOVUS, загинуло четверо водіїв, 5 людей поранені. ФОТО
Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару було пошкоджено логістичний центр супермаркету NOVUS - один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
"Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійне постачання продуктів у магазини. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення як символ стійкості, розвитку та віри в майбутнє", - йдеться у повідомленні.
Загинули четверо водіїв
"Найбільший наш біль - втрати серед людей. Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали", - додали в компанії.
Також зазначається, що наразі логістичний центр не функціонує. На місці працюють відповідні служби, оцінюються масштаби збитків - вони значні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
- За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.
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У липні 1948 р. С. Бандера пророчо зазначив, що «Росія, із своїм глибоко вкоріненим, а в ******* добу найбільш розпаленим загарбницьким імперіялізмом у кожній ситуації, у кожному стані, всіми силами, з усією запеклістю буде кидатися на Україну, щоб утримати її в складі своєї імперії чи наново поневолити. Як визволення, так і оборона самостійности України може в основі спиратися тільки на власні українські сили, на власну боротьбу і постійну готовість до самооборони»
Коли тільки виникає поважна загроза для втримання московського панування над будь-яким поневоленим народом, тоді Москва найбрутальнішим способом застосовує свої погромницькі методи, вироблені цілим розвитком російського імперіалізму.
«Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні» - пише Бандера в 1950 році в статті "Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанc".
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