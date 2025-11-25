Війська РФ вдарили по логістичному центру NOVUS, загинуло четверо водіїв, 5 людей поранені. ФОТО

Сьогодні вночі внаслідок ракетного удару було пошкоджено логістичний центр супермаркету NOVUS - один із найсучасніших об’єктів такого типу в Україні площею понад 50 000 кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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"Саме завдяки його роботі ми щодня забезпечували безперебійне постачання продуктів у магазини. Центр був збудований і відкритий уже під час повномасштабного вторгнення як символ стійкості, розвитку та віри в майбутнє", - йдеться у повідомленні.

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Загинули четверо водіїв

"Найбільший наш біль - втрати серед людей. Під час атаки загинули четверо водіїв наших постачальників, що прибули на вивантаження товарів. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Співробітники NOVUS, які перебували в укритті під час атаки, не постраждали", - додали в компанії.

Також зазначається, що наразі логістичний центр не функціонує. На місці працюють відповідні служби, оцінюються масштаби збитків - вони значні.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.

Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

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