22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - зазначив він.

Також росіяни били по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині.

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Головні цілі - енергетика та критична інфраструктура.

"Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів.

Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", - підсумував він.

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Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

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