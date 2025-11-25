22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Україні.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - зазначив він.
Також росіяни били по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині.
Головні цілі - енергетика та критична інфраструктура.
"Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів.
Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", - підсумував він.
Що передувало?
Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Факір утік і з фокусом не склалося.
в мацкве погода льотная, а в Києві блекаут