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Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
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22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський

Зеленський розповів про наслідки ударів РФ 25 листопада

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний удар російських окупантів по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - зазначив він.

Також росіяни били по Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині.

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Головні цілі - енергетика та критична інфраструктура.

"Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів.

Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", - підсумував він.

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Що передувало?

Як інформував Цензор.НЕТ, війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Читайте також: Найближчими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог та загроз ударів РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) обстріл (34383)
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Топ коментарі
+9
статист та счетовод...крадій та балабол
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25.11.2025 09:53 Відповісти
+7
- А "потужної відповіді" не чекайте, всі "фламінго" Міндіч вивіз до Ізраїлю.
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25.11.2025 09:48 Відповісти
+5
Який турботливий! - в Київ догуя залетіло - тобі пох?
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25.11.2025 09:48 Відповісти
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Який турботливий! - в Київ догуя залетіло - тобі пох?
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25.11.2025 09:48 Відповісти
- А "потужної відповіді" не чекайте, всі "фламінго" Міндіч вивіз до Ізраїлю.
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25.11.2025 09:48 Відповісти
Так ГШ ж сказало, що то був експерммент з Фламіндічами.

Факір утік і з фокусом не склалося.
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25.11.2025 09:59 Відповісти
статист та счетовод...крадій та балабол
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25.11.2025 09:53 Відповісти
Відібрав "хліб" в прес-секретаря, не царська це справа.
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25.11.2025 10:03 Відповісти
Дякула-підрахуй.
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25.11.2025 09:54 Відповісти
Ворог знищує Україну ,а горе президент навіть не може назвати, що це геноцид рашиської орди проти українського народу ,це варварська терористична атака ,а чи назвав він хоч раз путіна злочинцем ,чи рашиський режим ні він цього не може сказати.
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25.11.2025 10:02 Відповісти
гундосить нам у зверненні zельоний Підрахуй

в мацкве погода льотная, а в Києві блекаут
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25.11.2025 10:10 Відповісти
Тиск на агресора дуже важливий і необхідний. Але не менш важливо, щоб ще натиснули на кришку рояля, і нарешті зачинили його...
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25.11.2025 10:15 Відповісти
Нє дєлайтє вавє нєрви, він і так крутиться як вуж на сковороді, зі всіх сторін жопа
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25.11.2025 11:32 Відповісти
 
 