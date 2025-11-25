РУС
944 7

22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский

Зеленский рассказал о последствиях ударов РФ 25 ноября

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российских оккупантов по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре – никакого военного смысла", – отметил он.

Также россияне били по Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областям.

Главные цели - энергетика и критическая инфраструктура.

"В целом россияне применили 22 ракеты различных типов, в частности аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахиды. Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям – Молдове и Румынии, есть точное время пролетов.

Именно поэтому все партнеры должны помнить, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО – важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подытожил он.

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Автор: 

Зеленский Владимир (22726) обстрел (30622)
Який турботливий! - в Київ догуя залетіло - тобі пох?
показать весь комментарий
25.11.2025 09:48 Ответить
- А "потужної відповіді" не чекайте, всі "фламінго" Міндіч вивіз до Ізраїлю.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:48 Ответить
Так ГШ ж сказало, що то був експерммент з Фламіндічами.

Факір утік і з фокусом не склалося.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:59 Ответить
статист та счетовод...крадій та балабол
показать весь комментарий
25.11.2025 09:53 Ответить
Відібрав "хліб" в прес-секретаря, не царська це справа.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:03 Ответить
Дякула-підрахуй.
показать весь комментарий
25.11.2025 09:54 Ответить
Ворог знищує Україну ,а горе президент навіть не може назвати, що це геноцид рашиської орди проти українського народу ,це варварська терористична атака ,а чи назвав він хоч раз путіна злочинцем ,чи рашиський режим ні він цього не може сказати.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:02 Ответить
 
 