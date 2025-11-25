22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар российских оккупантов по Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Основной российский удар ночью был по столице и области, и в городе есть много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры. На данный момент известно о тринадцати раненых и, к сожалению, шести погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Есть разрушения в Одесской области: были удары по портам, по продовольствию и инфраструктуре – никакого военного смысла", – отметил он.

Также россияне били по Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областям.

Читайте также: Свириденко вместе с депутатами согласует кандидатуры на должности глав Минюста и Минэнерго, - Зеленский

Главные цели - энергетика и критическая инфраструктура.

"В целом россияне применили 22 ракеты различных типов, в частности аэробаллистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахиды. Известно, что четыре дрона вылетели к нашим соседям – Молдове и Румынии, есть точное время пролетов.

Именно поэтому все партнеры должны помнить, что каждый день нужно спасать жизни. Оружие и ПВО – важны, так же как важно санкционное давление на агрессора. Нельзя делать никаких пауз в помощи. Ключевое сейчас – чтобы все партнеры вместе, совместными усилиями двигались к дипломатии. Давление на Россию обязательно должно сработать. Спасибо всем, кто с Украиной", - подытожил он.

Читайте: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

Как информировал Цензор.НЕТ, войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Читайте также: В ближайшие дни стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов РФ, - Зеленский