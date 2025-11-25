Войска РФ нанесли удар по логистическому центру NOVUS, погибли четверо водителей, 5 человек ранены. ФОТО

Сегодня ночью в результате ракетного удара был поврежден логистический центр супермаркета NOVUS - один из самых современных объектов такого типа в Украине площадью более 50 000 кв. м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Именно благодаря его работе мы ежедневно обеспечивали бесперебойную поставку продуктов в магазины. Центр был построен и открыт уже во время полномасштабного вторжения как символ устойчивости, развития и веры в будущее", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матернова о ночной атаке: Россия хочет убивать и запугивать. Москва не заинтересована в мире

Погибли четверо водителей

"Наша самая большая боль - потери среди людей. Во время атаки погибли четверо водителей наших поставщиков, прибывших на разгрузку товаров. Еще пять человек получили ранения. Сотрудники NOVUS, которые находились в укрытии во время атаки, не пострадали", - добавили в компании.

Также отмечается, что в настоящее время логистический центр не функционирует. На месте работают соответствующие службы, оцениваются масштабы ущерба - они значительны.

Читайте также: Рашисты атаковали Черкасскую область: разрушен дом, есть повреждения. ФОТО

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.

Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

Читайте также: 22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский