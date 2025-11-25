Массированная атака РФ на критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила 452 воздушные цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БПЛА и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов:

464 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 250 из них – "шахиды");

4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);

7 крылатых ракет Искандер-К(районы пусков: Курская область);

8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская область).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели:

438 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

5 крылатых ракет Искандер-К;

5 крылатых ракет Калибр;

3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

Массовый обстрел 25 ноября

Всю ночь 25 ноября враг применял комбинированные атаки. Атаковал ракетами и дронами. Часть БПЛА улетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.

Враг всю ночь применял комбинированные атаки — 22 ракеты различных типов и более 460 дронов, большинство из которых шахиды.

Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.

Известно о тринадцати раненых и шести погибших.