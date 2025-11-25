РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10548 посетителей онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 266 1

Массированная атака РФ на критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила 452 воздушные цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БПЛА и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов:

  • 464 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 250 из них – "шахиды");
  • 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);
  • 7 крылатых ракет Искандер-К(районы пусков: Курская область);
  • 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская область).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 22 ракеты и 460 дронов выпустила РФ по Украине. 4 БПЛА залетели в Молдову и Румынию, - Зеленский

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели:

  • 438 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 5 крылатых ракет Калибр;
  • 3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.

РФ атаковала Украину БПЛА и ракетами: ПВО ликвидировала 452 цели

Массовый обстрел 25 ноября

Всю ночь 25 ноября враг применял комбинированные атаки. Атаковал ракетами и дронами. Часть БПЛА улетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.

Враг всю ночь применял комбинированные атаки — 22 ракеты различных типов и более 460 дронов, большинство из которых шахиды.

Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.
Известно о тринадцати раненых и шести погибших.

Автор: 

беспилотник (4563) обстрел (30622) ПВО (3274) Воздушные силы (2804) Воздушные атаки на Киев (910) Искандер (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як же заява буданова?
- Україна витіснила російський флот у Чорному морі - Буданов.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.
показать весь комментарий
25.11.2025 10:37 Ответить
 
 