Массированная атака РФ на критическую инфраструктуру Украины: ПВО сбила 452 воздушные цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера российские захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил ударные БПЛА и ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 486 средств воздушного нападения – 22 ракеты и 464 БПЛА различных типов:
- 464 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) из направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым (около 250 из них – "шахиды");
- 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская область);
- 7 крылатых ракет Искандер-К(районы пусков: Курская область);
- 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская область).
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.
Результат работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушные цели:
- 438 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистические ракеты Искандер-М.
Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 12 локациях.
Массовый обстрел 25 ноября
Всю ночь 25 ноября враг применял комбинированные атаки. Атаковал ракетами и дронами. Часть БПЛА улетела в сторону Молдовы и Румынии, зафиксировано точное время их пролета.
Враг всю ночь применял комбинированные атаки — 22 ракеты различных типов и более 460 дронов, большинство из которых шахиды.
Под ударами оказались Киевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая области. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Основной удар враг нанес по Киеву и области. Повреждены жилые дома, гражданская, критическая и железнодорожная инфраструктура.
Известно о тринадцати раненых и шести погибших.
- Україна витіснила російський флот у Чорному морі - Буданов.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.