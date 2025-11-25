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Новини Масований комбінований удар
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Масована атака РФ на критичну інфраструктуру України: ППО збила 452 повітряні цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА та ракети повітряного, морського та наземного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – "шахеди");
  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська область);
  • 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська область);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
  • 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська область).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України",  - повідомили у Повітряних силах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 22 ракети та 460 дронів випустила РФ по Україні. 4 БпЛА залетіли до Молдови та Румунії, - Зеленський

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;
  • 5 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

РФ атакувала Україну БпЛА та ракетами: ППО ліквідувала 452 цілі

Масовий обстріл 25 листопада

Усю ніч 25 листопада ворог застосовував комбіновані атаки. Атакував ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.

Ворог всю ніч застосовував комбіновані атаки — 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, більшість з яких шахеди. 

Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.

Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.
Відомо про тринадцять поранених та шістьох загиблих. 

Автор: 

безпілотник БпЛА (5940) обстріл (34383) ППО (4170) Повітряні сили (3456) Повітряні атаки на Київ (1014) Іскандер (18)
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А як же заява буданова?
- Україна витіснила російський флот у Чорному морі - Буданов.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.
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25.11.2025 10:37 Відповісти
По сообщениям от 2012 года, дальность стрельбы ракетами «Калибр» по морским целям составляет 375 км, по наземным - 2600 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#cite_note-13 [13].========================2600 км...
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25.11.2025 12:04 Відповісти
Не знаю як сьогодні, а минулого разу Калібри запускалися з району новоросійська. Вони реально бояться виходити в відкрите море. В даному випадку Буданову немає що дорікати.
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25.11.2025 12:14 Відповісти
Добродію, на мою профанну думку відомство Буданова має виявляти ті самі носії ракет, як в акваторії Чорного та Азовського морів, так і портах де ті носії базуються, а другі відомства ЗСУ знищувати, як надводними, так і підводними дронами, а також ракетами та дронами літакового типу. Так що, пан Буданов має бути при справах, а не ліпити відосіки.
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25.11.2025 12:25 Відповісти
Слава яйцям, в Україні з'явився справжній головнокомандувач який знає що робити Силам Оборони України.
Я не про Буданова й відосики, а про конкретну ситуацію з запуском Калібрів.
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25.11.2025 12:44 Відповісти
Він такий, той справжній справжній головнокомандувач СОУ, він може зі своєю солдафонською прямотою і на адресу кацапського корабля послати всіляких дзядзів. знову ж таки на мою профанну думку. Я і написав, що я профан і поставив знак питання в кінці мого запитання. В надії, що такі як ви розтлумачать мені.
Для довідки: Профан - це людина, яка не обізнана або некомпетентна в певній галузі.
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25.11.2025 13:11 Відповісти
 
 