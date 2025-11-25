Масована атака РФ на критичну інфраструктуру України: ППО збила 452 повітряні цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
З вечора російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА та ракети повітряного, морського та наземного базування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – "шахеди");
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська область);
- 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська область);
- 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська область).
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.
Результат роботи ППО
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:
- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М.
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Масовий обстріл 25 листопада
Усю ніч 25 листопада ворог застосовував комбіновані атаки. Атакував ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.
Ворог всю ніч застосовував комбіновані атаки — 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, більшість з яких шахеди.
Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.
Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.
Відомо про тринадцять поранених та шістьох загиблих.
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- Україна витіснила російський флот у Чорному морі - Буданов.
"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - сказав він.
Я не про Буданова й відосики, а про конкретну ситуацію з запуском Калібрів.
Для довідки: Профан - це людина, яка не обізнана або некомпетентна в певній галузі.