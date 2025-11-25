Масована атака РФ на критичну інфраструктуру України: ППО збила 452 повітряні цілі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора російські загарбники завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував ударні БпЛА та ракети повітряного, морського та наземного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів:

464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – "шахеди");

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська область);

7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська область);

8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська область).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили у Повітряних силах.

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Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 крилатих ракет Іскандер-К;

5 крилатих ракет Калібр;

3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Масовий обстріл 25 листопада

Усю ніч 25 листопада ворог застосовував комбіновані атаки. Атакував ракетами та дронами. Частина БпЛА полетіла у бік Молдови та Румунії, зафіксовано точний час їхнього прольоту.

Ворог всю ніч застосовував комбіновані атаки — 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, більшість з яких шахеди.

Під ударами опинилася Київщина, Одещина, Херсонщина, Дніпропетровська, Донецька області. На жаль, є загиблі та поранені.

Основний удар ворог завдав по Києву та області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна, критична та залізнична інфраструктура.

Відомо про тринадцять поранених та шістьох загиблих.