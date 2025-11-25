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Новини Фото Обстріли Донеччини
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1 людина загинула на Донеччині через російські обстріли, також пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблий.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 24 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Краматорський район

У Лимані загинула людина. У Билбасівці Слов'янської громади пошкоджено 2 будинки. В Іллінівці пошкоджено 1 об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку, крамницю і газогін. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 111 людей, у тому числі 23 дитини.

За 24 листопада поліція зафіксувала 1 895 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

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донеччина
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донеччина

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армія рф (21211) обстріл (34383) Донецька область (11293)
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