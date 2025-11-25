Через ворожий обстріл Херсонщини 3 людини загинули, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Музиківка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Дар'ївка, Понятівка, Приозерне, Токарівка, Благовіщенське, Берислав, Нововоронцовка, Золота Балка, Костирка, Урожайне, Хрещенівка, Новорайськ, Томарине, Дудчани, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Тягинка, Велика Олександрівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Загиблі та поранені

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Пошкодження через атаки

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникові вежі, комунальне підприємство, газопровід та приватний автомобіль.

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