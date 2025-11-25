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Новини Фото Атака ракет і БпЛА на Київ
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Удар РФ по Києву: тривають рятувальні роботи на двох локаціях, під завалами може бути людина, - Клименко. ФОТОрепортаж

Аварійно-рятувальні роботи тривають у Києві на двох локаціях у Дніпровському та Деснянському районах - житлових будинках, вражених російськими ударами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви та поранені

За його словами, сьогодні під масовану атаку потрапили також Голосіївський, Печерський, Дарницький та Святошинський райони столиці.

"Станом на зараз відомо про 6 загиблих та понад десять поранених. ДСНСники врятували 18 осіб. Однак є інформація, що під завалами може бути людина", - уточнив Клименко.

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На місцях працюють рятувальники ДСНС, поліція, мобільні підрозділи Міграційної служби та сервісних центрів. Слідчі документують кожен наслідок ворожих ударів - кожен воєнний злочин.

"Цієї ночі росія також атакувала Київщину, Дніпропетровщину, Черкащину, Одещину, Чернігівщину. Удари були спрямовані по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Сили МВС ліквідовують наслідки на всіх локаціях.

росія свідомо б’є по мирних людях і їхніх домівках, по обʼєктах життєзабезпечення. Така стратегія держави-терориста - руйнування, страх, смерть", - наголошує міністр.

київ після обстрілу 25 листопада
київ після обстрілу 25 листопада
київ після обстрілу 25 листопада
київ після обстрілу 25 листопада
київ після обстрілу 25 листопада

Українські служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги, знайти кожну людину під завалами та підтримати постраждалих.

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За даними ДСНС, наразі за двома адресами у Деснянському та Дніпровському районах рятувальники продовжують розбирати залишки конструкцій пошкоджених будівель. Залучені 95 фахівців ДСНС та 26 одиниць техніки, у тому числі важка інженерна техніка.

У Дніпровському районі, де пошкоджена житлова багатоповерхівка, працюють психологи: їхню допомогу отримали 140 людей.

київ після обстрілу
київ після обстрілу
київ після обстрілу
київ після обстрілу
київ після обстрілу
київ після обстрілу
київ після обстрілу

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
  • За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

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Київ (20847) обстріл (34383) Клименко Ігор (591)
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Респект рятувальникам!
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25.11.2025 11:59 Відповісти
Респект також хлопцям із ППО.
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25.11.2025 12:55 Відповісти
тепло пропало....
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25.11.2025 13:25 Відповісти
 
 