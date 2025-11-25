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Удар РФ по Киеву: продолжаются спасательные работы на двух локациях, под завалами может быть человек, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийно-спасательные работы продолжаются в Киеве на двух локациях в Днепровском и Деснянском районах - жилых домах, пораженных российскими ударами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и раненые

По его словам, сегодня под массированную атаку попали также Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы столицы.

"На данный момент известно о 6 погибших и более десяти раненых. ССЧС спасли 18 человек. Однако есть информация, что под завалами может быть человек", - уточнил Клименко.

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На местах работают спасатели ГСЧС, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют каждое последствие вражеских ударов - каждое военное преступление.

"Этой ночью Россия также атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую, Черниговскую области. Удары были направлены по гражданской и энергетической инфраструктуре. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях.

Россия сознательно бьет по мирным людям и их домам, по объектам жизнеобеспечения. Такова стратегия государства-террориста - разрушение, страх, смерть", - подчеркивает министр.

Киев после обстрела 25 ноября
Киев после обстрела 25 ноября
Киев после обстрела 25 ноября
Киев после обстрела 25 ноября
Киев после обстрела 25 ноября

Украинские службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи, найти каждого человека под завалами и поддержать пострадавших.

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Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
  • По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

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Автор: 

Киев (26429) обстрел (33033) Клименко Игорь (502)
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Респект рятувальникам!
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25.11.2025 11:59 Ответить
Респект також хлопцям із ППО.
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25.11.2025 12:55 Ответить
тепло пропало....
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25.11.2025 13:25 Ответить
 
 