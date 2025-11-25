Удар РФ по Киеву: продолжаются спасательные работы на двух локациях, под завалами может быть человек, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийно-спасательные работы продолжаются в Киеве на двух локациях в Днепровском и Деснянском районах - жилых домах, пораженных российскими ударами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть жертвы и раненые

По его словам, сегодня под массированную атаку попали также Голосеевский, Печерский, Дарницкий и Святошинский районы столицы.

"На данный момент известно о 6 погибших и более десяти раненых. ССЧС спасли 18 человек. Однако есть информация, что под завалами может быть человек", - уточнил Клименко.

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На местах работают спасатели ГСЧС, полиция, мобильные подразделения Миграционной службы и сервисных центров. Следователи документируют каждое последствие вражеских ударов - каждое военное преступление.

"Этой ночью Россия также атаковала Киевскую, Днепропетровскую, Черкасскую, Одесскую, Черниговскую области. Удары были направлены по гражданской и энергетической инфраструктуре. Силы МВД ликвидируют последствия на всех локациях.

Россия сознательно бьет по мирным людям и их домам, по объектам жизнеобеспечения. Такова стратегия государства-террориста - разрушение, страх, смерть", - подчеркивает министр.











Украинские службы делают все, чтобы спасти каждого, кто нуждается в помощи, найти каждого человека под завалами и поддержать пострадавших.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.

Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.

По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

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