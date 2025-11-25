В результате вражеского обстрела Херсонской области 3 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, атаковали беспилотниками различных типов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Музыковка, Инженерное, Камышаны, Надднепрянское, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Велетенское, Днепровское, Дарьевка, Понятовка, Приозерное, Токаровка, Благовещенское, Берислав, Нововоронцовка, Золотая Балка, Костырка, Урожайное, Крещеновка, Новорайск, Томарино, Дудчаны, Качкаровка, Николаевка, Миловое, Новоалександровка, Одрадокаменка, Осокоровка, Тягинка, Великая Александровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Погибшие и раненые

В результате российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок.

Повреждения в результате атак

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты испортили админздание, сотовые вышки, коммунальное предприятие, газопровод и частный автомобиль.

