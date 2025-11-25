Через російські обстріли пошкоджено дитячий садок у Херсоні та поранено хлопчика у Білозерці. ВIДЕО
На Херсонщині російські війська продовжують атаки на цивільні об’єкти, зокрема й освітню інфраструктуру.
У Дніпровському районі Херсона під артилерійський обстріл потрапив дитячий садочок: у будівлі вибито понад сорок шибок, пошкоджено меблі, інформує Цензор.НЕТ.
На щастя, серед цивільних постраждалих немає.
Водночас унаслідок російського обстрілу Білозерки, що на Херсонщині, постраждала дитина — 11-річний хлопчик. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
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