Из-за российских обстрелов поврежден детский сад в Херсоне и ранен мальчик в Белозерке. ВИДЕО

В Херсонской области российские войска продолжают атаки на гражданские объекты, в том числе на образовательную инфраструктуру.

В Днепровском районе Херсона под артиллерийский обстрел попал детский сад: в здании выбито более сорока стекол, повреждена мебель, сообщает Цензор.НЕТ.

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К счастью, среди гражданских пострадавших нет.

В то же время в результате российского обстрела Белозерки, что в Херсонской области, пострадал ребенок — 11-летний мальчик. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

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