Из-за российских обстрелов поврежден детский сад в Херсоне и ранен мальчик в Белозерке. ВИДЕО
В Херсонской области российские войска продолжают атаки на гражданские объекты, в том числе на образовательную инфраструктуру.
В Днепровском районе Херсона под артиллерийский обстрел попал детский сад: в здании выбито более сорока стекол, повреждена мебель, сообщает Цензор.НЕТ.
К счастью, среди гражданских пострадавших нет.
В то же время в результате российского обстрела Белозерки, что в Херсонской области, пострадал ребенок — 11-летний мальчик. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль