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Новости Видео Обстрелы Херсонщины
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Из-за российских обстрелов поврежден детский сад в Херсоне и ранен мальчик в Белозерке. ВИДЕО

В Херсонской области российские войска продолжают атаки на гражданские объекты, в том числе на образовательную инфраструктуру.

В Днепровском районе Херсона под артиллерийский обстрел попал детский сад: в здании выбито более сорока стекол, повреждена мебель, сообщает Цензор.НЕТ.

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К счастью, среди гражданских пострадавших нет.

В то же время в результате российского обстрела Белозерки, что в Херсонской области, пострадал ребенок — 11-летний мальчик. Он получил взрывную травму и осколочное ранение руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате вражеского обстрела Херсонской области 3 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок

Автор: 

армия РФ (22994) обстрел (33033) Херсон (3328) Херсонская область (5719) Херсонский район (892) Белозерка (104)
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