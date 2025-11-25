В результате попадания российского "Шахеда" в Киеве погиб декоратор и бутафор Вадим Тупчий. ФОТО
В ночь на 25 ноября в результате российского обстрела Киева погиб декоратор и бутафор Вадим Тупчий.
Об этом сообщают журналист Денис Казанский и друг художника Тимур Бобровский, передает Цензор.НЕТ.
Вадим Тупчий работал в Театре драмы и комедии, а также был автором латексных носов для культового "Шоу долгоносиков", которое транслировалось на украинских телеканалах в 1996-1999 годах. В своей квартире-мастерской он создавал бутафорские элементы, музыкальные инструменты и маски в течение 25 лет.
Сын погибшего рассказал каналу "Киев24", что после обстрела потерял связь с отцом, который не отвечал на звонки. Тело художника опознали знакомые "по белью или, кажется, частям лица".
Друзья Тупчия вспоминают его как талантливого, ироничного и творческого мастера. "Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, как будто на мгновение...", - поделился Бобровский.
В Украинском ПЕН уточнили, что по образованию Тупчий был актером. Он начал работать на заводе духовых музыкальных инструментов в 21 год, а с 25 лет играл в театре "Шарж" вместе с Виктором Андриенко.
Вадиму Тупчию было 65 лет.
Комбинированный удар по Киеву 25 ноября
В ночь на 25 ноября российские захватчики массированно атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования.
В результате удара зафиксированы повреждения в трех районах столицы. Семь человек погибли. Еще 14 получили ранения. Среди них есть дети.
По состоянию на утро 25 ноября повреждены:
- в Печерском районе - попадание в многоэтажку;
- в Днепровском районе зафиксировано попадание в 9-этажный жилой дом. Также зафиксировано попадание в гаражи;
- в Святошинском районе разрушения в нежилом помещении.
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