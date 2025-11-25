1 человек погиб в Донецкой области из-за российских обстрелов, также повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 24 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Краматорский район
В Лимане погиб человек. В Былбасовке Славянской общины повреждены 2 дома. В Ильиновке поврежден 1 объект. В Дружковке повреждены многоэтажка, магазин и газопровод. В Константиновке поврежден дом.
Бахмутский район
В Северске повреждены 5 домов. Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 111 человек, в том числе 23 ребенка.
За 24 ноября полиция зафиксировала 1 895 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
