РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12226 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Донетчины
143 0

1 человек погиб в Донецкой области из-за российских обстрелов, также повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 24 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Краматорский район

В Лимане погиб человек. В Былбасовке Славянской общины повреждены 2 дома. В Ильиновке поврежден 1 объект. В Дружковке повреждены многоэтажка, магазин и газопровод. В Константиновке поврежден дом.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов. Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 111 человек, в том числе 23 ребенка.

За 24 ноября полиция зафиксировала 1 895 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

Читайте также: В результате вражеского обстрела Херсонской области 3 человека погибли, еще 5 получили ранения, из них - 1 ребенок

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Смотрите: Из-за российских обстрелов поврежден детский сад в Херсоне и ранен мальчик в Белозерке. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21410) обстрел (30622) Донецкая область (11418)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 