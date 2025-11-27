Российские обстрелы Днепропетровской области: повреждена инфраструктура и травмированы гражданские люди. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 27 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Артиллерия и дроны РФ привели к разрушению домов, магазинов, гаражей и травмам гражданских людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.
Синельниковский район
Оккупанты беспилотниками атаковали Николаевскую и Дубовиковскую громады. Ранены 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Горели магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, автомобиль, беседка. Возгорание возникло и внутри частного дома, который был разрушен. Пожарные потушили огонь повсюду. Повреждены также детский сад и инфраструктура.
Никопольский район
Из артиллерии российская армия обстреляла Никополь.
В Марганце пострадал 50-летний мужчина, получивший травмы во время вечерней атаки. Он лечится дома.
Последствия вражеских обстрелов
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