Российские обстрелы Днепропетровской области: повреждена инфраструктура и травмированы гражданские люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 27 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. Артиллерия и дроны РФ привели к разрушению домов, магазинов, гаражей и травмам гражданских людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко.

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Синельниковский район

Оккупанты беспилотниками атаковали Николаевскую и Дубовиковскую громады. Ранены 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Горели магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, автомобиль, беседка. Возгорание возникло и внутри частного дома, который был разрушен. Пожарные потушили огонь повсюду. Повреждены также детский сад и инфраструктура.

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Никопольский район

Из артиллерии российская армия обстреляла Никополь.

В Марганце пострадал 50-летний мужчина, получивший травмы во время вечерней атаки. Он лечится дома.

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Последствия вражеских обстрелов













