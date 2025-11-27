Російські дрони атакували Одещину: пошкоджено житлові будинки, АЗС та кінно-спортивний клуб

Вночі 27 листопада окупанти знову атакували Одещину безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є часткові руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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В результаті атаки пошкоджено фасади та скління двох житлових будинків, кінно-спортивного клубу та будівлі АЗС. В окремих місцях виникло загорання, яке оперативно локалізовано рятувальниками.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - зазначив Кіпер.

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Атаки на Одещину за тиждень

Вночі 25 листопада зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Також пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

Увечері 24 листопада Одесу атакували російські безпілотники. Після атаки у низці районів міста зникло електропостачання, також спостерігаються перебої з рухом електротранспорту.

Російські війська у ніч на 24 листопада завдали удару по півдню Одеської області. Росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

У ніч проти неділі, 23 листопада, війська РФ вкотре атакували Одеський регіон. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

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