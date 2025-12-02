Ворог масовано атакував "шахедами" Одещину: пошкоджено енергооб’єкт, є перебої зі світлом. ФОТОрепортаж

У ніч проти вівторка, 2 грудня, ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог поцілив по енергетиці

Як зазначається, ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

"Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.

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Є перебої зі світлом

Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - уточнив Кіпер.

На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.











Розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню.

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