Ворог масовано атакував "шахедами" Одещину: пошкоджено енергооб’єкт, є перебої зі світлом. ФОТОрепортаж
У ніч проти вівторка, 2 грудня, ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одещини із застосуванням БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог поцілив по енергетиці
Як зазначається, ціллю знову були об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
"Попри активну роботу ППО є пошкодження: постраждав енергетичний об’єкт, адміністративна будівля, а також окремі домогосподарства приватного сектору.
Є перебої зі світлом
Займання оперативно ліквідували рятувальники, проте атака призвела до перебоїв з електрикою. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", - уточнив Кіпер.
На місці працює міський штаб з ліквідації наслідків. Критична інфраструктура тимчасово працює на генераторах.
Розгорнуто 11 пунктів незламності для надання допомоги населенню.
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