Ворог атакував "шахедами" Миколаїв: горіла покрівля багатоповерхівки (оновлено)

Вранці 1 грудня 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Ранкова атака на Миколаїв

"Внаслідок ранкової атаки "шахедів" на місто виникла пожежа покрівлі багатоповерхівки. Всі служби працюють", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Пізніше Кім уточнив, що пожежу ліквідовано рятувальниками. Станом на зараз - без постраждалих.

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Атаки за минулу добу

За даними ОВА, учора ворог атакував Миколаїв ударними БпЛА типу "Shahed". Внаслідок атаки було пошкоджено дев'ять вантажівок, два трактори, два легкових автомобілі, комбайн та вікна дачного будинку. Також виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Атаки на Миколаївський район

Учора ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

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