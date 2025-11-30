"Шахеди" атакували Миколаїв: пошкоджено вантажівки, спалахнув склад

Вдень 30 листопада 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Миколаїв.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Раніше повідомлялося про вибухи в Миколаєві.

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Ворог ударив по складу

"Внаслідок атаки "шахедів" на Миколаїв є пошкодження вантажівок, виникла пожежа складського приміщення. Станом на зараз без постраждалих", - зазначив згодом Кім.

За його словами, наразі є загроза завдання ворогом повторного удару.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить немає.

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