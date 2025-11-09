"Сафарі на людей": Анджеліна Джолі розповіла про життя українців під загрозою дронів

Анджеліна Джолі приїхала до Херсона

Американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі зустрілася з українцями, які живуть у прифронтових Херсоні та Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Instagram.

"Цього тижня я відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня. Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим", - написала вона у Instagram.

За її словами, багато людей говорили з нею про психологічний тягар життя під постійною загрозою — "і про глибший страх бути забутими світом".

Джолі зауважила, що загроза дронів на Херсонщині є постійною та важкою.

"Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "сафарі на людей", коли дрони постійно відстежують, полюють та тероризують людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", - пише вона.

Джолі наголосила, що "важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях страждає щодня - ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково".

"Мені дарує надію неймовірна мужність і майстерність місцевих організацій, волонтерів і тих, хто їх підтримує […]  Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди повинні зробити те саме", - підсумувала Джолі.

  • Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
  • Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
  • Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
  • У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

Підтримка Джолі

  • Акторка також публічно підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення.
  • Нагадаємо, Джолі вже відвідувала Україну у квітні 2022 року за особистою ініціативою.
  • У Львові вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з вимушеними переселенцями на залізничному вокзалі міста.
  • В офіційній заяві актриса зізналася, що була вражена стійкістю і мужністю українського народу.

Топ коментарі
+32
Вона не поїхала на обійми до Шашличного, тому ніхто про її візит і не згадував в Україні - в фаворі марафону тільки ті, хто обнімаються з Шашличним і розповідають про його потужність і сміливість.
показати весь коментар
09.11.2025 11:30 Відповісти
+27
Добре, що під висловом "сафарі на людей", Анджеліна Джолі мала на увазі, постійну небезпеку від дронів, а не ситуацію з одним із її охоронців під час візиту в Україну.
показати весь коментар
09.11.2025 11:07 Відповісти
+16
Минули ті часи, коли за Анджеліною їздив табун журналістів по всьому світу та висвічував ті проблеми, які вона вирішувала. До нас на війну ніхто з нею не приїхав і це говорить про те, що якщо ми зникнемо з мапи світу, то про нас ніхто і не згадає.
Анджеліні велика подяка за підтримку, але один у полі не воїн, навіть якщо він у захисному спорядженні.
показати весь коментар
09.11.2025 11:20 Відповісти
А чому її охоронець свогочасно не оновив данні в ТЦК ?чому я це зробив ,а він ні?у нас війна чи кіно про війну?
показати весь коментар
09.11.2025 11:17 Відповісти
А ти знаєш стан здоров'я того охоронця? Може у нього немає здоров'я щоб доїхати до ТЦК. Він сам пояснював що має величезні проблеми зі спиною і пересувається по квартирі на інвалідному візку.
показати весь коментар
09.11.2025 11:21 Відповісти
В мене покійний чоловік - зовні здоровий був..коли прибіг до військомату з сином - воєнком йому сказав - йди нах зі своїм тиском, а малому - вали, бо тобі ще за мамою глядіти.

Отак..
показати весь коментар
09.11.2025 11:28 Відповісти
тобто здоров'я є, щоб бути водієм у Анжеліни, і здоров'я нема, щоб возити наших хлопців чи виконувати іншу роботу по його стану? звичайний ухилянт, який прикривається благодійністю та немічнистю....У Захисників, які вже четвертий рік в ЗСУ, виконують, виконували бойові завдання на фронті яке здоров'я? Та цей бугай вдесятеро здоровіший, чим ті, які постійно на фронті, зазнали поранень, контузій)))
показати весь коментар
09.11.2025 11:47 Відповісти
ще б цікаво було дізнатись правду, в статусі кого ж насправді він був в тій делегації....Бо одразу інформація була, що він ОХОРОНЕЦЬ (все ж таки тренер бойового самбо...по документам напевно немічний тренер ), а як тільки запахло жареним з тцк, одразу перекваліфікувався в ВОДІЯ. Бо як же охоронець (це ж однозначно повино бути здоров'я) має статус звільнего від мобілізації....
показати весь коментар
09.11.2025 12:31 Відповісти
Пройти ВЛК що завадило?
показати весь коментар
09.11.2025 13:37 Відповісти
У когось ( В. К)таргани вільно по макітрі пересуваюця і нічого.
показати весь коментар
09.11.2025 16:30 Відповісти
Тобто, в тилу взагалі ніхто не оновив ці данні. Інакше як пояснити тотальне полювання на людей (сафарі) на вулицях, ту саму бусифікацію? І як ви поясните те, що є люди, які ці данні "оновили", але їх не мобілізовують? Вони всі заброньовані? Маячня.
Цю ситуацію міг би пояснити Борисов та його колеги з ТЦК, але хто ж сам собі голову відсіче?
показати весь коментар
09.11.2025 11:27 Відповісти
Нагадаю вам що стан війни досі не прийнятий ригозеленою мразотою,як цього вимагає Конституція України,тому війна в основній масі для бідних,бо їм не розповідають що тцк,розшук,оновлення данних,заборона виїзду за кордон це все протизаконна ,антіконституційня маячня від шапіто зеленського,від того і такий ******* відбувається в Україні.
показати весь коментар
09.11.2025 11:32 Відповісти
Я це розумію і ви це розумієте.
Але не Анджеліна Джолі з США.
Вона може щось сказати в інтерв'ю (не до кінця зрозумівши ситуацію) і це потрапить в багато новини по всьому світу.
З іміджевими наслідками для України.

На початку повномасштабного вторгнення фото Зеленського також ліпили на свою обкладинку всі світові видання, поки їм не прояснилося, хто такий насправді Зеленський, і що він від #уйла далеко не втік.
показати весь коментар
09.11.2025 11:37 Відповісти
Да тому, що це не ваша справа оновив чи не онов дані - свавілля це не відміняє. Це взагалі нікого не цікавить, що ви там і де оновили. Так і державу не будуть цікавити після війни ті, хто втратив кінцівки. Можете взяти пиріжечок з полички
показати весь коментар
09.11.2025 12:26 Відповісти
Обрали зеленого дурня президентом- прийшов час за це відповідати.Вас попереджали у 2019 р
показати весь коментар
09.11.2025 16:38 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 11:08 Відповісти
- Що продаєте?
- Людей, банани...шучу, не банани)).
показати весь коментар
09.11.2025 11:11 Відповісти
звісно після сральника в тцк, джолі зрозуміла, що таке сафарі на людей!
справжнє сафарі ліцензоване від зелених дегенератів.
а про дрони, то художня прикраса....
показати весь коментар
09.11.2025 11:15 Відповісти
Художня прикраса коли цивільних вбивають заради розваги?

Я бачу деяким усциклянтам таки пора прострілювати коліна для профілактики.
показати весь коментар
09.11.2025 12:24 Відповісти
Здобули , дякувати лідору
показати весь коментар
09.11.2025 11:23 Відповісти
це говорить про те, що анжеліна справжня посол миру!!!
а, про журнашлюх давно все сказано та пересказано.
хто ж поїде в місто, в якому громадяни ціль для полювання.
показати весь коментар
09.11.2025 11:23 Відповісти
Про її візит в Україні згадали усі по кілька разів. Світові медіа не супроводжували її візит до нас.
до чого тут твій шашличний з його потужністю? Якщо мова про світові медіа та їхню «сміливість» приїхати до Херсону та потім розказати всьому світу про сафарі на людей.
показати весь коментар
09.11.2025 14:09 Відповісти
Ну так Європа вже від українських біженців носа воротить, то кому ми потрібні?
показати весь коментар
09.11.2025 13:15 Відповісти
Нікому ми не потрібні. Але ж в Африку їхали знімати фільми голодних дітей, яких їхні батьки не годували і ніхто їх не вбивав.
показати весь коментар
09.11.2025 14:11 Відповісти
Там немає "сафарі на людей"....
показати весь коментар
10.11.2025 10:20 Відповісти
Там є сафарі на людей, на дітей.
показати весь коментар
10.11.2025 13:38 Відповісти
Там де бідність, де війна - там немає людяності, а є сафарі, торгівля органами і т.д.
показати весь коментар
10.11.2025 14:41 Відповісти
А чого лідор туди не приїхав? Зассяв? Можна було би той унітаз за мільярд фанатам продати
показати весь коментар
09.11.2025 11:27 Відповісти
Лідер хоче в Лондон. У нього там синочки. Навіть судиться за те, щоб їздити туди із своєю челяддю.
показати весь коментар
09.11.2025 11:29 Відповісти
ЛідОр..
показати весь коментар
09.11.2025 11:45 Відповісти
а де другий син в зеленського взявся? скумбрія нагуляла?
показати весь коментар
09.11.2025 11:52 Відповісти
Може дочка стать змінила
показати весь коментар
09.11.2025 12:56 Відповісти
Люсінда арестович навчить
показати весь коментар
09.11.2025 17:49 Відповісти
"цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК" - отут треба трохо розібрати міх від котлетосів:.
1. Судан - сам напав на Юг і там терористи роками фігачать один одного.
2. в Газі в жовтні напали на юеззахистних людей, і не тільки громадян Ізраілю, на музичному фестивалі.
3. Єемен - іранська підстилка і атакує всіх кого тільки можна, навіть кораблі різних країні в проливах.
4. ДРК - то взагалі треш, там не хочуть люди домовлятись. там іслам і тепло, не треба думати про опалення і розвиватись. завалять 100 штук антилоп гну і прогодуються.
5. До чого тут ставити Україну в один ряд? якщо на нас напала держава, яка має найбільший ЯО арсенал, і це порівнювати із туарегами і т.н.?
показати весь коментар
09.11.2025 11:52 Відповісти
Бо вони не бачать різницю між туарегами і нами. Це вже питання до дипломатичного корпусу - якого біса Україна так подається за кордоном, що нас з різними бандустанами рівняють.
показати весь коментар
09.11.2025 13:17 Відповісти
Виходячи із цього, ми для "світу, в голові Джолі" - так ж країна "3-го світу", як і ДРК, а не європейська держава, яка захищає наразі всю східну Європу. Тому може нах "д.ро._ити" на цю Джолі і треба тому, водію, який її возив і в ТЦК попав, надати більш кращій урок історіі? або йому - навички англійської.
показати весь коментар
09.11.2025 11:56 Відповісти
Ви перебільшуєте власну значимість: ЄС захищає НАТО, хоч ви будете сміятися, але оборонні бюджети будуть побільше ччим Стерненко збирає на дрони, та і ядерка є
показати весь коментар
09.11.2025 15:28 Відповісти
добре що на ній наша влада не пропіарилась, бо не знали)
показати весь коментар
09.11.2025 12:02 Відповісти
ТЦК = буряти
показати весь коментар
09.11.2025 12:28 Відповісти
Варто подякувати Анджеліні Джолі і підтримати цей її допис в інстаграм.
Зараз туди набіжать каzапи і почнуть верещати про "укронацистів".
показати весь коментар
09.11.2025 12:58 Відповісти
І зі всього що вона переличила творчать вуха москви-комінтерну, яка транслює тероризм на весь світ.

Допоки не вирішена справжня причина все решта полцміри
показати весь коментар
09.11.2025 13:11 Відповісти
Achtung , v komentah uhilanti ....🐰
показати весь коментар
09.11.2025 13:40 Відповісти
Тю, та нахіба ж ти сюди вліз, ухилянт. От цікавий
показати весь коментар
09.11.2025 14:20 Відповісти
Kakoi ti samokritichnii...
показати весь коментар
10.11.2025 08:58 Відповісти
The Show Must Go On
показати весь коментар
09.11.2025 15:07 Відповісти
Чомусь, коли кажуть «сафарі на людей», то в мене виникає лише одна асоціація. І головне, шо всі розуміють яка без слів
показати весь коментар
09.11.2025 15:24 Відповісти
Ця новина мала б бути в топі. А не ТЦК.
Питання є, кому було це вигідно?
Думайте.
показати весь коментар
09.11.2025 16:20 Відповісти
 
 