"Сафарі на людей": Анджеліна Джолі розповіла про життя українців під загрозою дронів

Американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі зустрілася з українцями, які живуть у прифронтових Херсоні та Миколаєві.

"Цього тижня я відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня. Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим", - написала вона у Instagram.

За її словами, багато людей говорили з нею про психологічний тягар життя під постійною загрозою — "і про глибший страх бути забутими світом".

Джолі зауважила, що загроза дронів на Херсонщині є постійною та важкою.

"Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "сафарі на людей", коли дрони постійно відстежують, полюють та тероризують людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", - пише вона.

Джолі наголосила, що "важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях страждає щодня - ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково".

"Мені дарує надію неймовірна мужність і майстерність місцевих організацій, волонтерів і тих, хто їх підтримує […] Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди повинні зробити те саме", - підсумувала Джолі.

Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.

Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.

Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.

У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.

