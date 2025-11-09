"Сафарі на людей": Анджеліна Джолі розповіла про життя українців під загрозою дронів
Американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі зустрілася з українцями, які живуть у прифронтових Херсоні та Миколаєві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Instagram.
"Цього тижня я відвідала Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня. Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим", - написала вона у Instagram.
За її словами, багато людей говорили з нею про психологічний тягар життя під постійною загрозою — "і про глибший страх бути забутими світом".
Джолі зауважила, що загроза дронів на Херсонщині є постійною та важкою.
"Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "сафарі на людей", коли дрони постійно відстежують, полюють та тероризують людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", - пише вона.
Джолі наголосила, що "важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях страждає щодня - ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково".
"Мені дарує надію неймовірна мужність і майстерність місцевих організацій, волонтерів і тих, хто їх підтримує […] Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди повинні зробити те саме", - підсумувала Джолі.
Візит Анджеліни Джолі в Україну
- Нагадаємо, американська акторка, режисерка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала 5 листопада місто Херсон із непублічним візитом.
- Військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки зупинили кортеж американської акторки. Вони намагалися мобілізувати її охоронця.
- Чоловік пояснював, що везе "важливу особу, миротворця", однак його затримали й відвезли до ТЦК в Південноукраїнську на Миколаївщині.
- У Сухопутних військах ЗСУ згодом пояснили, що чоловік є офіцером запасу, його не затримували — він добровільно прийшов у ТЦК для перевірки документів, а Анджеліна Джолі тим часом ненадовго зайшла в приміщення, щоб скористатися туалетом.
Підтримка Джолі
- Акторка також публічно підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення.
- Нагадаємо, Джолі вже відвідувала Україну у квітні 2022 року за особистою ініціативою.
- У Львові вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських окупантів по вокзалу в Краматорську, а також поспілкувалася з вимушеними переселенцями на залізничному вокзалі міста.
- В офіційній заяві актриса зізналася, що була вражена стійкістю і мужністю українського народу.
Отак..
Цю ситуацію міг би пояснити Борисов та його колеги з ТЦК, але хто ж сам собі голову відсіче?
Але не Анджеліна Джолі з США.
Вона може щось сказати в інтерв'ю (не до кінця зрозумівши ситуацію) і це потрапить в багато новини по всьому світу.
З іміджевими наслідками для України.
На початку повномасштабного вторгнення фото Зеленського також ліпили на свою обкладинку всі світові видання, поки їм не прояснилося, хто такий насправді Зеленський, і що він від #уйла далеко не втік.
- Людей, банани...шучу, не банани)).
справжнє сафарі ліцензоване від зелених дегенератів.
а про дрони, то художня прикраса....
Я бачу деяким усциклянтам таки пора прострілювати коліна для профілактики.
Анджеліні велика подяка за підтримку, але один у полі не воїн, навіть якщо він у захисному спорядженні.
а, про журнашлюх давно все сказано та пересказано.
хто ж поїде в місто, в якому громадяни ціль для полювання.
до чого тут твій шашличний з його потужністю? Якщо мова про світові медіа та їхню «сміливість» приїхати до Херсону та потім розказати всьому світу про сафарі на людей.
1. Судан - сам напав на Юг і там терористи роками фігачать один одного.
2. в Газі в жовтні напали на юеззахистних людей, і не тільки громадян Ізраілю, на музичному фестивалі.
3. Єемен - іранська підстилка і атакує всіх кого тільки можна, навіть кораблі різних країні в проливах.
4. ДРК - то взагалі треш, там не хочуть люди домовлятись. там іслам і тепло, не треба думати про опалення і розвиватись. завалять 100 штук антилоп гну і прогодуються.
5. До чого тут ставити Україну в один ряд? якщо на нас напала держава, яка має найбільший ЯО арсенал, і це порівнювати із туарегами і т.н.?
Зараз туди набіжать каzапи і почнуть верещати про "укронацистів".
Допоки не вирішена справжня причина все решта полцміри
Питання є, кому було це вигідно?
Думайте.