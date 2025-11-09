РУС
Новости Визит Анджелины Джоли в Херсон
911 14

"Сафари на людей": Анджелина Джоли рассказала о жизни украинцев под угрозой дронов

Анджелина Джоли приехала в Херсон

Американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли встретилась с украинцами, которые живут в прифронтовых Херсоне и Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Instagram.

"На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего несколько дней. Семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроены на то, что жизнь будет продолжаться. Было трудно, но вдохновляюще наблюдать за этим", - написала она в Instagram.

По ее словам, многие люди говорили с ней о психологической тяжести жизни под постоянной угрозой — "и о более глубоком страхе быть забытыми миром".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коины ГПСУ. ФОТО

Джоли отметила, что угроза дронов в Херсонской области является постоянной и тяжелой.

"Слышен тихий гул в небе. Местные жители называют это "сафари на людей", когда дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон", — пишет она.

Джоли подчеркнула, что "трудно понять, как в мире с таким сильным дипломатическим потенциалом гражданское население в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДРК и многих других местах страдает каждый день - как будто те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить всех гражданских лиц одинаково".

Читайте: Анджелина Джоли о своем визите в Украину: Люди ежедневно живут под обстрелами, но сохраняют силу. ФОТО

"Мне дарит надежду невероятное мужество и мастерство местных организаций, волонтеров и тех, кто их поддерживает [...] Если они смогут найти в себе силы, правительства должны сделать то же самое", - подытожила Джоли.

Визит Анджелины Джоли в Украину

  • Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
  • Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.
  • Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
  • В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне Анджелине Джоли вручили памятный жетон города-героя. ВИДЕО

Поддержка Джоли

  • Актриса также публично поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения.
  • Напомним, Джоли уже посещала Украину в апреле 2022 года по личной инициативе.
  • Во Львове она посетила детей, пострадавших от ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, а также пообщалась с вынужденными переселенцами на железнодорожном вокзале города.
  • В официальном заявлении актриса призналась, что была поражена стойкостью и мужеством украинского народа.

Автор: 

Николаев (2210) Николаевская область (2241) Херсон (3151) Херсонская область (5364) Николаевский район (132) Херсонский район (674) Джоли Анджелина (13)
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
09.11.2025 11:03 Ответить
+2
Це про яке сафарі вона говорить? А, про дрони... Просто подумав дещо про інше.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:04 Ответить
+1
Добре, що під висловом "сафарі на людей", Анджеліна Джолі мала на увазі, постійну небезпеку від дронів, а не ситуацію з одним із її охоронців під час візиту в Україну.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:07 Ответить
А чому її охоронець свогочасно не оновив данні в ТЦК ?чому я це зробив ,а він ні?у нас війна чи кіно про війну?
показать весь комментарий
09.11.2025 11:17 Ответить
А ти знаєш стан здоров'я того охоронця? Може у нього немає здоров'я щоб доїхати до ТЦК. Він сам пояснював що має величезні проблеми зі спиною і пересувається по квартирі на інвалідному візку.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:21 Ответить
Бо він має розум і цінує своє життя яке лише одне.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:24 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2025 11:08 Ответить
- Що продаєте?
- Людей, банани...шучу, не банани)).
показать весь комментарий
09.11.2025 11:11 Ответить
звісно після сральника в тцк, джолі зрозуміла, що таке сафарі на людей!
справжнє сафарі ліцензоване від зелених дегенератів.
а про дрони, то художня прикраса....
показать весь комментарий
09.11.2025 11:15 Ответить
кожен,я повторюю кожен хто голосував за зеленського повинен бути вже на війні. всі поголовно.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:22 Ответить
іх бін бальной
показать весь комментарий
09.11.2025 11:24 Ответить
Минули ті часи, коли за Анджеліною їздив табун журналістів по всьому світу та висвічував ті проблеми, які вона вирішувала. До нас на війну ніхто з нею не приїхав і це говорить про те, що якщо ми зникнемо з мапи світу, то про нас ніхто і не згадає.
Анджеліні велика подяка за підтримку, але один у полі не воїн, навіть якщо він у захисному спорядженні.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:20 Ответить
Здобули , дякувати лідору
показать весь комментарий
09.11.2025 11:23 Ответить
це говорить про те, що анжеліна справжня посол миру!!!
а, про журнашлюх давно все сказано та пересказано.
хто ж поїде в місто, в якому громадяни ціль для полювання.
показать весь комментарий
09.11.2025 11:23 Ответить
 
 