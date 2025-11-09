"Сафари на людей": Анджелина Джоли рассказала о жизни украинцев под угрозой дронов

Американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли встретилась с украинцами, которые живут в прифронтовых Херсоне и Николаеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Instagram.

"На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на передовой. Я была в защитном снаряжении, и для меня это было всего несколько дней. Семьи здесь живут с этим каждый день. Они перенесли свои школы, клиники и детские сады в укрепленные подвалы, решительно настроены на то, что жизнь будет продолжаться. Было трудно, но вдохновляюще наблюдать за этим", - написала она в Instagram.

По ее словам, многие люди говорили с ней о психологической тяжести жизни под постоянной угрозой — "и о более глубоком страхе быть забытыми миром".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники подарили Анджелине Джоли набор национальной символики Украины и коины ГПСУ. ФОТО

Джоли отметила, что угроза дронов в Херсонской области является постоянной и тяжелой.

"Слышен тихий гул в небе. Местные жители называют это "сафари на людей", когда дроны постоянно отслеживают, охотятся и терроризируют людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и подождать, пока над головой пролетел дрон", — пишет она.

Джоли подчеркнула, что "трудно понять, как в мире с таким сильным дипломатическим потенциалом гражданское население в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДРК и многих других местах страдает каждый день - как будто те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить всех гражданских лиц одинаково".

Читайте: Анджелина Джоли о своем визите в Украину: Люди ежедневно живут под обстрелами, но сохраняют силу. ФОТО

"Мне дарит надежду невероятное мужество и мастерство местных организаций, волонтеров и тех, кто их поддерживает [...] Если они смогут найти в себе силы, правительства должны сделать то же самое", - подытожила Джоли.

Визит Анджелины Джоли в Украину

Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.

В Сухопутных войсках ВСУ впоследствии объяснили, что мужчина является офицером запаса, его не задерживали — он добровольно пришел в ТЦК для проверки документов, а Анджелина Джоли тем временем ненадолго зашла в помещение, чтобы воспользоваться туалетом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне Анджелине Джоли вручили памятный жетон города-героя. ВИДЕО

Поддержка Джоли