8 471 158

Охранника Джоли по дороге в Херсон задержали военные ТЦК, - нардеп Гончаренко

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы, посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которая посетила Херсон 5 ноября. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Об этом написали местные паблики и подтвердил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о ситуации

По информации пабликов, автомобиль с охранником Джоли остановили на одном из блокпостов в Николаевской области.

Указано, что у мужчины якобы были проблемы с документами. Охранник обратился к представителю Национальной гвардии Украины с просьбой его отпустить, однако тот, пишут телеграм-каналы, отказался это сделать.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.

Военные ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли в Николаевской области
Военные ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли в Николаевской области

Джоли приехала в ТЦК

Паблики пишут, что охранника Джоли долго не отпускали из центра комплектования. Впоследствии в ТЦК пришла лично Анджелина Джоли.

В соцсетях обнародовали кадры, на которых актриса заходит в военкомат.

Военные ТЦК забрали охранника Анджелины Джоли в Николаевской области

Что говорят в ВСУ

В то же время в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили "ТСН" следующее:

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Что касается ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", — рассказали там.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию с задержанием охранника актрисы. Он подчеркнул: "Если это правда, то мне стыдно за нас".

"Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из "приемки" своего охранника", - отметил он в своем Telegram-канале.

+22
05.11.2025 19:12
+13
05.11.2025 19:09
+11
Я ГОРЖУСЬ діями нашого ТЦК!!! Цеж не всіляка там шушура(Наумов і йому подібні) зеленобобська,а цілий ОХОРОНЕЦЬ Джолі!!! Можливо вона його хотіла таким методом переправити через кордон,ото пильні наші ТЦКашники!!!
05.11.2025 19:12
Тцк доколупується до всіх до кого свої продажні рученьки дотягне, коли вже закриють цю напівбандитьську опг?
05.11.2025 19:08
05.11.2025 19:09
Кумедія!
05.11.2025 19:10
05.11.2025 19:12
Борис Пітенко
05.11.2025 19:13
ну й кондом! а він часом квартальних не хоче позатримувати?
05.11.2025 19:47
Дивись,щоб Бред не подав до суду на тебе,фото без його дозволу напечатано
05.11.2025 19:16
Зруйнувала життя такому хлопцю.
05.11.2025 19:18
Мабуть терміново прилетів чартером з відпустки.
05.11.2025 19:23
Та ні. Це бред якійсь...
05.11.2025 19:29
А де фото "охоронця"? Для співставлення...
05.11.2025 19:31
Ось це МУЖИК!
ДЖОЛІ - НА ФРОНТ!
05.11.2025 19:37
СУПЕРМЕН!
МУЖИК МАХНУВ НЕ ГЛЯДЯЧИ, І ЗУПИНИВ КОРТЕДЖ КІНОЗІРКИ, СПРЯМУВАВШИ ВСІХ ЇЇ СЕКЮРІТІ У 3-Ю ШТУРМОВУ!
05.11.2025 19:39
+ 100 !!!

тепер зрозуміло чому начальник ТЦК зашпілив бодігардера своєї колишньої

знову кумовство і родинні звязки, а всі подумали що нарешті зайшов в Україну Закон
пічаль.

.
05.11.2025 20:02
Швидко утриманці ОПи зорієнтувались і склєпали веселу картинку.
Їм дуже вигідно перевести все на ХА-ХА!
05.11.2025 20:31
Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу - кто эти военные в часной конторе, что б совершать такие действия?
показать весь комментарий
05.11.2025 19:12
05.11.2025 19:12
Версію Сухопутних військ напевне сам Сирський складав. Заїхала на "режимний" обєкт посцяти, в Миколаєві ж це тільки в кущах чи у тцк можна зробити. Добре, що хоч гамбургерів там не замовляла з колою.
05.11.2025 19:15
В загаліто закон один для всіх - так повинно бути. Питання в іншому, чому у неї охоронец має проблеми з документами?
05.11.2025 19:16
шо ти мелеш? як людину яка працює, і фактично на роботі можна відривати від виконання її обов'язків???
05.11.2025 19:21
В Украине почему-то не для всех, а только для бедных
05.11.2025 19:47
Звідки ті недорозвинені дебіли взагалі знають хто така Анджеліна Джолі ? Тю блін, якась тьолка накрашена
05.11.2025 19:16
Охоронець, напевне, не посцяв в тцк, тому що посцяв ще на блокпосту прямо в автомобілі.
05.11.2025 19:17
В нас тцк не може щоб не обісратись а потім вступити в лайно.
Запрограмовано з моменту створення.
05.11.2025 19:17
А як ви хотіли.Смердючий совок повернувся і розцвів буйним цвітом.
05.11.2025 19:23
Він нікуди і не дівався. Читай Шевченка. За 200 років нічого не змінилось.
05.11.2025 19:31
05.11.2025 19:18
Напевне мається на увазі, що стул у пані твердий і туалетного паперу з тцк не вкрала.
05.11.2025 19:34
05.11.2025 19:19
Так, це як у 2019 році - досі незрозуміло, як той чоловік із «95 кварталу» навішав лапші 73% виборців, а потім кликав усіх на шашлик… Та так кликав, що багато тисяч українців і стали тим самим «шашликом».
05.11.2025 19:25
Вони всі з любов'ю дивились серіал про Голобородька, а на закуску серіал Скоти.
05.11.2025 19:29
Саме так. Абсолютно не зрозуміло, як той чоловік за 5 років перетворив 54% за у 2014-му у 73% проти в 2019-му...
05.11.2025 19:30
Скоти ніхто не дивився, бо ж ти там знімався. А де ти всюди знімався? Щоб знати, на що не звертати увагу.
05.11.2025 19:39
О, так що там тоді робив найвеличніший?)
05.11.2025 20:00
Як би не той чоловік із «95 кварталу», штурмував би вже ти польський кордон, якщо б взагалі живий був. Але тобі незрозуміло.
05.11.2025 19:33
Опа ЄС підїхів... Ти вже штурманув Чехію? Го до мене в 72-га. Буде тобі потом все зрозуміло.
05.11.2025 19:37
А мені зрозуміло одне,що поки при владі був барига я спав спокійно і міста були цілі, і сім*ї згуртовані,і діточок стільки не ховали,і могил не прибавлялося зі швидкістю локомотива,і корупції не було такої,навіть Янек відпочиває,І,І,І-ці І безкінечні!!!! Дякуєш Богу,що не москаль,але таку думку мають або самі москалі,або Господь обділив розумом це створіння!
05.11.2025 19:45
Ізя, забери його собі, а нам залиш Україну!
05.11.2025 19:54
Зеср@нь
05.11.2025 19:58
Ну хорошо хоть саму Анжелину Джоли не мобилизовали и не арестовали...
05.11.2025 19:20
Мабуть коли вона туди зайшла та попросилася до вбиральні то вона виявилася вже забитою співробітниками тої славєтної установи.
05.11.2025 19:21
Офіцер запасу... запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах.

У нього ж були документи? Для чого "запрошувати" для "встановлення особи" ?
05.11.2025 19:23
На фронт! І Джолі хай прихопить в медичну роту!
05.11.2025 19:36
Якщо їй офіційно надали охорону то в цього відставника повинні бути при собі відповідні документи. Організатори заходу що, не знали куди вони їдуть? Навіть тут у благих справах зуміли обісратись...
05.11.2025 19:26
Зовсім офуїли. Путін памагі!
05.11.2025 19:27
Охоронець охороняв Анджеліну Джолі, а охоронця охороняли Лара Крофт і місіс Сміт. Результат відомий....
05.11.2025 19:28
"Заїхала та попросилася до вбиральні". Так прокомментировало командование Сухопутних військ ЗСУ визит Джоли. Вывод. На Николаевщине кинезвезде справить нужду негде. Кроме как в ТЦК (версия командования Сухопутных войск)
05.11.2025 19:30
"Ухилянт запасу"...
05.11.2025 19:34
УХИЛЯНТ №1!
НА ФРОНТ СЕКЮРІТІ, РАЗОМ З ТІЄЮ ДЖОЛІ!
05.11.2025 19:34
Пусть ТЦК спасибо скажет, что злая Малефисента их рогами не забодала, а просто пописяла) А вообще, это уже даже не цирк!
05.11.2025 19:35
краще запросіть лисого із квАртала для встановлення особи лисого із квАртала чи може воно вже лисий із квАртала в запасі ?
05.11.2025 19:41
Хай Джолі дякує що мобілізації жінок немає (поки що) - так би і її саму бусифікували, документів то нема.
05.11.2025 19:45
О а от і трололо дешеве під'їхало😁😁 ну а що зелена країна клоунських мрій, навіть у кловуна є бронь а в тебе простого Миколи ні..
05.11.2025 20:34
05.11.2025 19:59
Десь тут мала б з'явитися морда жириновського, яка б сказала: - Что не смеетесь? Не смешно?
Это .... !
Назву країни додайте самі.
05.11.2025 20:10
Відколи тцк почало "затримувати щоб встановити особу" ..Це тільки поліція може робити .
05.11.2025 20:12
Чим більше в ТЦК дубів , тим міцніша наша оборона .
05.11.2025 20:39
