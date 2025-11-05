Охранника Джоли по дороге в Херсон задержали военные ТЦК, - нардеп Гончаренко

Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы, посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которая посетила Херсон 5 ноября. Они пытались мобилизовать ее охранника.

Об этом написали местные паблики и подтвердил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о ситуации

По информации пабликов, автомобиль с охранником Джоли остановили на одном из блокпостов в Николаевской области.

Указано, что у мужчины якобы были проблемы с документами. Охранник обратился к представителю Национальной гвардии Украины с просьбой его отпустить, однако тот, пишут телеграм-каналы, отказался это сделать.

Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.

Джоли приехала в ТЦК

Паблики пишут, что охранника Джоли долго не отпускали из центра комплектования. Впоследствии в ТЦК пришла лично Анджелина Джоли.

В соцсетях обнародовали кадры, на которых актриса заходит в военкомат.

Что говорят в ВСУ

В то же время в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили "ТСН" следующее:

"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Что касается ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", — рассказали там.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию с задержанием охранника актрисы. Он подчеркнул: "Если это правда, то мне стыдно за нас".

"Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из "приемки" своего охранника", - отметил он в своем Telegram-канале.

