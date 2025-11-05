Охранника Джоли по дороге в Херсон задержали военные ТЦК, - нардеп Гончаренко
Военные территориального центра комплектования и социальной поддержки остановили кортеж американской актрисы, посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли, которая посетила Херсон 5 ноября. Они пытались мобилизовать ее охранника.
Об этом написали местные паблики и подтвердил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о ситуации
По информации пабликов, автомобиль с охранником Джоли остановили на одном из блокпостов в Николаевской области.
Указано, что у мужчины якобы были проблемы с документами. Охранник обратился к представителю Национальной гвардии Украины с просьбой его отпустить, однако тот, пишут телеграм-каналы, отказался это сделать.
Мужчина объяснял, что везет "важное лицо, миротворца", однако его задержали и отвезли в ТЦК в Южноукраинск Николаевской области.
Джоли приехала в ТЦК
Паблики пишут, что охранника Джоли долго не отпускали из центра комплектования. Впоследствии в ТЦК пришла лично Анджелина Джоли.
В соцсетях обнародовали кадры, на которых актриса заходит в военкомат.
Что говорят в ВСУ
В то же время в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили "ТСН" следующее:
"С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Что касается ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", — рассказали там.
Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов прокомментировал ситуацию с задержанием охранника актрисы. Он подчеркнул: "Если это правда, то мне стыдно за нас".
"Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из "приемки" своего охранника", - отметил он в своем Telegram-канале.
- Напомним, американская актриса, режиссер, посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли посетила 5 ноября город Херсон с непубличным визитом.
Бачили ми фото ваших вбиралень на ДВРЗ.
ДЖОЛІ - НА ФРОНТ!
МУЖИК МАХНУВ НЕ ГЛЯДЯЧИ, І ЗУПИНИВ КОРТЕДЖ КІНОЗІРКИ, СПРЯМУВАВШИ ВСІХ ЇЇ СЕКЮРІТІ У 3-Ю ШТУРМОВУ!
тепер зрозуміло чому начальник ТЦК зашпілив бодігардера своєї колишньої
знову кумовство і родинні звязки, а всі подумали що нарешті зайшов в Україну Закон
пічаль.
.
Їм дуже вигідно перевести все на ХА-ХА!
Запрограмовано з моменту створення.
"Носик припудрити"?
після чого він спокійно поїхав по своїх справах.
У нього ж були документи? Для чого "запрошувати" для "встановлення особи" ?
НА ФРОНТ СЕКЮРІТІ, РАЗОМ З ТІЄЮ ДЖОЛІ!
Это .... !
Назву країни додайте самі.