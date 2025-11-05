Сборный пункт Киевского ТЦК на ДВРЗ не расформировали, он продолжает работу в другом месте

Распределительный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки на ДВРЗ продолжит работу, но уже в других локациях из соображений безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил пресс-офицер киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко.

Что предшествовало

Напомним, накануне народный депутат Александр Федиенко опубликовал ответ от начальника Киевского ТЦК, к которому он обратился по поводу этого сборного пункта из-за ненадлежащих и антисанитарных условий.

"Напомню: блогер и ведущая Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в министерство обороны с просьбой дать разъяснения", - написал он.

В письме чиновника ТЦК он заявил, что действие приказа о работе терцентра приостановили.

Военных рассеяли

В самом ТЦК объяснили изданию, что как подразделение Минобороны сборный пункт не расформировывали, а лишь распределили личный состав "для того, чтобы предотвратить целенаправленные удары врага по военнослужащим и мобилизованным гражданам".

"Из-за более частых нападений врага именно на ТЦК и сборные пункты, командование приняло решение, чтобы предотвратить врагу нанести удар по такому скоплению людей", - добавил Силенко.

