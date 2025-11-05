РУС
Сборный пункт Киевского ТЦК на ДВРЗ не расформировали, он продолжает работу в другом месте

В Киеве сборный пункт на ДВРЗ больше не работает из-за антисанитарии

Распределительный пункт Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки на ДВРЗ продолжит работу, но уже в других локациях из соображений безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил пресс-офицер киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко.

Что предшествовало

Напомним, накануне народный депутат Александр Федиенко опубликовал ответ от начальника Киевского ТЦК, к которому он обратился по поводу этого сборного пункта из-за ненадлежащих и антисанитарных условий.

"Напомню: блогер и ведущая Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в министерство обороны с просьбой дать разъяснения", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 19 тыс. производств по уклонению от мобилизации зарегистрировано: приговоров в разы меньше, - СМИ

В письме чиновника ТЦК он заявил, что действие приказа о работе терцентра приостановили.

Военных рассеяли

В самом ТЦК объяснили изданию, что как подразделение Минобороны сборный пункт не расформировывали, а лишь распределили личный состав "для того, чтобы предотвратить целенаправленные удары врага по военнослужащим и мобилизованным гражданам".

"Из-за более частых нападений врага именно на ТЦК и сборные пункты, командование приняло решение, чтобы предотвратить врагу нанести удар по такому скоплению людей", - добавил Силенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

Автор: 

Киев (26315) Минобороны (9641) мобилизация (2947) ТЦК (807)
Треба всі ТЦК перейменувати в Центри Європейських Цінностей - щоб європейцям постійно нагадувати, на що йдуть їх гроші.
05.11.2025 15:18 Ответить
Коли б не допомога ЄС, у бусифікаторів не було б ні зарплат, ні навіть пального!
05.11.2025 15:20 Ответить
Фух аж полегшало!
05.11.2025 15:19 Ответить
Хоч знали, де те дврз. А тепер "оповіщені" будуть буквально зникати без вісті.
05.11.2025 15:24 Ответить
 
 