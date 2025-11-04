Сборный пункт на ДВРЗ приостановил работу после публикации скандальных фото с антисанитарией, - нардеп Федиенко. ДОКУМЕНТ
Недавно в соцсети были опубликованы фотографии из якобы распределительного центра на ДВРЗ в Киеве, на которых зафиксированы ненадлежащие и антисанитарные условия. Член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко обратился в Министерство обороны с запросом о разъяснении ситуации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
По словам нардепа, он попросил Минобороны предоставить официальные разъяснения по ситуации.
В то же время в ответе ведомства было заявлено, что приказом начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки от 13 сентября 2025 года №158/ОД действие предыдущего приказа от 24 марта 2025 года №45 о создании Киевского городского сборного пункта приостановлено с 15 сентября 2025 года до отдельного распоряжения.
Это означает, что работа сборного пункта на ДВРЗ временно приостановлена.
