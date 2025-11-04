РУС
Сборный пункт на ДВРЗ приостановил работу после публикации скандальных фото с антисанитарией, - нардеп Федиенко. ДОКУМЕНТ

Два чиновника ВСУ организовали схему в ТЦК Киева и Волыни

Недавно в соцсети были опубликованы фотографии из якобы распределительного центра на ДВРЗ в Киеве, на которых зафиксированы ненадлежащие и антисанитарные условия. Член оборонного комитета Верховной Рады Александр Федиенко обратился в Министерство обороны с запросом о разъяснении ситуации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

По словам нардепа, он попросил Минобороны предоставить официальные разъяснения по ситуации.

В то же время в ответе ведомства было заявлено, что приказом начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки от 13 сентября 2025 года №158/ОД действие предыдущего приказа от 24 марта 2025 года №45 о создании Киевского городского сборного пункта приостановлено с 15 сентября 2025 года до отдельного распоряжения.

федиенко обращение

Это означает, что работа сборного пункта на ДВРЗ временно приостановлена.

якби у людей не забирали телефони, то ви б ще й не таке побачили
04.11.2025 14:27 Ответить
Відповідальним за мобілізацію, є виключно Президент України, як Верховний Головнокомандувач. Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку ...
04.11.2025 14:28 Ответить
Виходить так що потужний не встиг підготуватися до вторгнення і "що є те й є" і взагалі..."Він особисто в своїй голові війну закінчив а за вас я не знаю..ґ"
04.11.2025 14:34 Ответить
Ну панове, а вы как хотели, столько лет прожить с болотными тварями и не пострадать психологически невозможно, нам ещё над собой работать и работать.
04.11.2025 14:38 Ответить
Там напевно спеціально створили такі умови, щоб новобранці звикали. Бо в армії не кращі. В Україні під час війни полонені кацапи живуть в рази кращих умовах ніж наші військовослужбовці.
04.11.2025 14:40 Ответить
це ж було іпсо з ордло? як могли повестися на іпсо ?
04.11.2025 14:43 Ответить
еееххххх....
а, скільки поколінь киян пройшло через цей концтабір.
04.11.2025 14:49 Ответить
Корочше, ми йшли до НАТОвських стандартів, а після приходу найвеличнішого і найпотужнішого президента - прийшли в совок. Просто не розумію, з чим ми маємо перемогти, чи хочаб відстояти незалежність України.
04.11.2025 14:51 Ответить
Rheinmetall починає будівництво заводу з виробництва снарядів у Литві. В Україні компанія півтора роки оформлювала ділянку
04.11.2025 14:57 Ответить
 
 