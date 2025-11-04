Збірний пункт на ДВРЗ призупинив роботу після публікації скандальних фото з антисанітарією, - нардеп Федієнко. ДОКУМЕНТ
Нещодавно у соцмережі було опубліковано світлини з нібито розподільчого центру на ДВРЗ у Києві, на яких зафіксовано неналежні та антисанітарні умови. Член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко звернувся до Міністерства оборони із запитом щодо роз'яснення ситуації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".
За словами нардепа, він попросив Міноборони надати офіційні роз’яснення щодо ситуації.
Водночас, у відповіді відомства було заявлено, що наказом начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 13 вересня 2025 року №158/ОД дію попереднього наказу від 24 березня 2025 року №45 про утворення Київського міського збірного пункту призупинено з 15 вересня 2025 року до окремого розпорядження.
Це означає, що роботу збірного пункту на ДВРЗ тимчасово зупинено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закон України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n667 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text)
де є :
Розділ II "ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ",
Стаття 4. "Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації"
пункт 5
"Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення."
пункт 9
"Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України;"
Розділ III
"ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ"
Стаття 11. Президент України
"здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;"
"визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;"
"визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;"
На мій погляд, з інтернет-посиланням, і більш деталізованим місцем розташуванням в тексті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", значно легше відбудеться верифікація тексту.
а, скільки поколінь киян пройшло через цей концтабір.
При союзі була біля Сокаля учебка , ну довелось мені там 1,5 місяці прослужити . Так от там було у старшини (і не тільки) такий вид покарання як "черпати парашу" . І приїхав зі Львова полк. Шевченко мабуть нач автомобільних військ (вже точно не згадаю) застав 3 воїнів : два з носилками один з черпаком .
Спитав , а що це ви робите
Ну , кажуть , за самоход кара
Короче . Строять роту 220 чол. і ст прапор черпає парашу . Ну полкан поїхав а нам стройова до 22 00( 6 год) . Але ж як всім сподобалось .