Збірний пункт на ДВРЗ призупинив роботу після публікації скандальних фото з антисанітарією, - нардеп Федієнко. ДОКУМЕНТ

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

Нещодавно у соцмережі було опубліковано світлини з нібито розподільчого центру на ДВРЗ у Києві, на яких зафіксовано неналежні та антисанітарні умови. Член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко звернувся до Міністерства оборони із запитом щодо роз'яснення ситуації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

За словами нардепа, він попросив Міноборони надати офіційні роз’яснення щодо ситуації.

Водночас, у відповіді відомства було заявлено, що наказом начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 13 вересня 2025 року №158/ОД дію попереднього наказу від 24 березня 2025 року №45 про утворення Київського міського збірного пункту призупинено з 15 вересня 2025 року до окремого розпорядження.

федієнко звернення

Це означає, що роботу збірного пункту на ДВРЗ тимчасово зупинено.

Міноборони (7743) ТЦК та СП (858)
якби у людей не забирали телефони, то ви б ще й не таке побачили
показати весь коментар
04.11.2025 14:27 Відповісти
Відповідальним за мобілізацію, є виключно Президент України, як Верховний Головнокомандувач. Стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку ...
показати весь коментар
04.11.2025 14:28 Відповісти
Тоді вже треба більш точно писати напевно, з інтернет-посиланням на діючий закон:

Закон України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n667 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text)
де є :
Розділ II "ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ",
Стаття 4. "Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації"
пункт 5
"Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення."
пункт 9
"Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України;"

Розділ III
"ПОВНОВАЖЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ"

Стаття 11. Президент України

"здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;"

"визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;"

"визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;"

На мій погляд, з інтернет-посиланням, і більш деталізованим місцем розташуванням в тексті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", значно легше відбудеться верифікація тексту.
показати весь коментар
04.11.2025 15:42 Відповісти
Виходить так що потужний не встиг підготуватися до вторгнення і "що є те й є" і взагалі..."Він особисто в своїй голові війну закінчив а за вас я не знаю..ґ"
показати весь коментар
04.11.2025 14:34 Відповісти
Ну панове, а вы как хотели, столько лет прожить с болотными тварями и не пострадать психологически невозможно, нам ещё над собой работать и работать.
показати весь коментар
04.11.2025 14:38 Відповісти
Там напевно спеціально створили такі умови, щоб новобранці звикали. Бо в армії не кращі. В Україні під час війни полонені кацапи живуть в рази кращих умовах ніж наші військовослужбовці.
показати весь коментар
04.11.2025 14:40 Відповісти
це ж було іпсо з ордло? як могли повестися на іпсо ?
показати весь коментар
04.11.2025 14:43 Відповісти
еееххххх....
а, скільки поколінь киян пройшло через цей концтабір.
показати весь коментар
04.11.2025 14:49 Відповісти
Корочше, ми йшли до НАТОвських стандартів, а після приходу найвеличнішого і найпотужнішого президента - прийшли в совок. Просто не розумію, з чим ми маємо перемогти, чи хочаб відстояти незалежність України.
показати весь коментар
04.11.2025 14:51 Відповісти
Rheinmetall починає будівництво заводу з виробництва снарядів у Литві. В Україні компанія півтора роки оформлювала ділянку
показати весь коментар
04.11.2025 14:57 Відповісти
Це має назву- саботаж.
показати весь коментар
04.11.2025 16:02 Відповісти
шо помінялось ? В друге місце срач перенесли . Аби ж начальник того гадюшника прибрав оту парашу шо розвів на підпорядкованій терит .

При союзі була біля Сокаля учебка , ну довелось мені там 1,5 місяці прослужити . Так от там було у старшини (і не тільки) такий вид покарання як "черпати парашу" . І приїхав зі Львова полк. Шевченко мабуть нач автомобільних військ (вже точно не згадаю) застав 3 воїнів : два з носилками один з черпаком .
Спитав , а що це ви робите
Ну , кажуть , за самоход кара
Короче . Строять роту 220 чол. і ст прапор черпає парашу . Ну полкан поїхав а нам стройова до 22 00( 6 год) . Але ж як всім сподобалось .
показати весь коментар
04.11.2025 15:31 Відповісти
 
 