Збірний пункт на ДВРЗ призупинив роботу після публікації скандальних фото з антисанітарією, - нардеп Федієнко. ДОКУМЕНТ

Нещодавно у соцмережі було опубліковано світлини з нібито розподільчого центру на ДВРЗ у Києві, на яких зафіксовано неналежні та антисанітарні умови. Член оборонного комітету Верховної Ради Олександр Федієнко звернувся до Міністерства оборони із запитом щодо роз'яснення ситуації

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

За словами нардепа, він попросив Міноборони надати офіційні роз’яснення щодо ситуації.

Водночас, у відповіді відомства було заявлено, що наказом начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 13 вересня 2025 року №158/ОД дію попереднього наказу від 24 березня 2025 року №45 про утворення Київського міського збірного пункту призупинено з 15 вересня 2025 року до окремого розпорядження.

Це означає, що роботу збірного пункту на ДВРЗ тимчасово зупинено.

