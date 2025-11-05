Збірний пункт Київського ТЦК на ДВРЗ не розформували, він продовжує роботу на іншому місці
Розподільчий пункт Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на ДВРЗ продовжуватиме роботу, але вже на інших локаціях через безпеку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив пресофіцер київського міського ТЦК та СП Віталій Силенко.
Що передувало
Нагадаємо, напередодні народний депутат Олександр Федієнко опублікував відповідь від начальника Київського ТЦК, до якого звернувся щодо цього збірного пункту через неналежні та антисанітарні умови.
"Нагадаю: Блогерка та ведуча Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся до міністерства оборони надати розʼяснення", - написав він.
У листі посадовця ТЦК він заявив, що дію наказу про дію терцентру призупинили.
Військових розосередили
У самому ТЦК пояснили виданню, що як підрозділ Міноборони збірний пункт не розформовували, а лише розосередили особовий склад "для того, щоб запобігти цілеспрямованим ударам ворога по військовослужбовцях і мобілізованих громадянах".
"Через більш часті напади ворога саме на ТЦК та збірні пункти, командування ухвалило рішення, щоб запобігти ворогу вдарити по такому скупченню людей", - додав Силенко.
Таке враження що влада, ВР, ЗМІ піклуються більше про "права людини", "санітарні умови", а не про зміни самої системи мобілізації.
Ось і "Блогерка та ведуча", з чисто українським ім'ям та прізвищем Раміна Есхакзай, знайшла собі тему, яка популярна серед корисних Кремлю ідіотів, і якій, напевно, У Кремлі аплодують.
А тим часом на фронті дефіцит персоналу, потік "біженців" призивного віку наростає, бізнес на ухилянтах процвітає, батальйони в Яремчанській, Трускавецьких та інших англомерацій зростає.