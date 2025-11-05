3 413 9

Збірний пункт Київського ТЦК на ДВРЗ не розформували, він продовжує роботу на іншому місці

У Києві збірний пункт на ДВРЗ більше не працює через антисанітарію

Розподільчий пункт Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на ДВРЗ продовжуватиме роботу, але вже на інших локаціях через безпеку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомив пресофіцер київського міського ТЦК та СП Віталій Силенко.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олександр Федієнко опублікував відповідь від начальника Київського ТЦК, до якого звернувся щодо цього збірного пункту через неналежні та антисанітарні умови.

"Нагадаю: Блогерка та ведуча Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Як член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернувся до міністерства оборони надати розʼяснення", - написав він.

У листі посадовця ТЦК він заявив, що дію наказу про дію терцентру призупинили.

Військових розосередили

У самому ТЦК пояснили виданню, що як підрозділ Міноборони збірний пункт не розформовували, а лише розосередили особовий склад "для того, щоб запобігти цілеспрямованим ударам ворога по військовослужбовцях і мобілізованих громадянах".

"Через більш часті напади ворога саме на ТЦК та збірні пункти, командування ухвалило рішення, щоб запобігти ворогу вдарити по такому скупченню людей", - додав Силенко.

Треба всі ТЦК перейменувати в Центри Європейських Цінностей - щоб європейцям постійно нагадувати, на що йдуть їх гроші.
05.11.2025 15:18 Відповісти
Коли б не допомога ЄС, у бусифікаторів не було б ні зарплат, ні навіть пального!
05.11.2025 15:20 Відповісти
Фактично ЄС фінансово підтримує грубе порушення загальновизнаних прав людини та відсутність будь-якого правопорядку в Україні. Але кого в Європі це хвилює поки українці своїми життями оплачують їх спокійні та ситі життя!
05.11.2025 16:37 Відповісти
Коли б не допомога ЄС і "бусифікатори" і ухилянти вже би штурмували Навроцького у складі армії рф.
05.11.2025 17:22 Відповісти
Фух аж полегшало!
05.11.2025 15:19 Відповісти
Хоч знали, де те дврз. А тепер "оповіщені" будуть буквально зникати без вісті.
05.11.2025 15:24 Відповісти
Тобто громадяни навіть не знають, де утримують їх рідних? Ну що тут скажеш, чергове нахабне порушення прав людини.
05.11.2025 16:17 Відповісти
Мобілізаційні заходи в Україні: несправедливі по своїй суті,- "фабрики, заводи, земля, ліси, ставки, озера, надра,... належить багатим, а захищати Україну мусять бідні" ( а ще "злиденне" чиновництво, - від сільського старости до урядового кварталу столиці, - яке процвітає за рахунок "всенародної ренти" - корупції,) неорганізовані - по суті партизанщина, самодіяльність від ТЦК, пущена на самоплив...

Таке враження що влада, ВР, ЗМІ піклуються більше про "права людини", "санітарні умови", а не про зміни самої системи мобілізації.

Ось і "Блогерка та ведуча", з чисто українським ім'ям та прізвищем Раміна Есхакзай, знайшла собі тему, яка популярна серед корисних Кремлю ідіотів, і якій, напевно, У Кремлі аплодують.
А тим часом на фронті дефіцит персоналу, потік "біженців" призивного віку наростає, бізнес на ухилянтах процвітає, батальйони в Яремчанській, Трускавецьких та інших англомерацій зростає.
05.11.2025 16:40 Відповісти
А славетні командіри від підполковника і вище живуть в кращих умовах ніж ті, хто йде ризикувати життям та здоров'ям
05.11.2025 20:15 Відповісти
 
 