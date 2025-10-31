УКР
Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: поліція вилучила записи з відеокамер у ТЦК

поліція вилучила записи з камер, де помер мобілізований Роман Сопін

Поліція Києва вилучила записи з камер відеоспостереження у Подільському ТЦК та СП, у якому помер мобілізований Роман Сопін.

Про це повідомляє "Суспільне.Київ" з посиланням на представника групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталія Силенка, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці звернулися до власників приміщення, де розташований центр комплектування.

Досудове слідство у справі Романа Сопіна триває.

Справа кваліфікована як умисне вбивство

За словами адвоката Олександра Протаса, справу кваліфікували як умисне вбивство.

Він розповів, що має інформацію від одного з військовослужбовців, який перебував у приміщенні з Романом, про ймовірний конфлікт.

"Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину, сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то вимагали, чи погрожували Роману. Після того побачив, як той лежить", - сказав адвокат.

Читайте також: Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: ДБР перевірить дії військових ТЦК

У ТЦК заперечили

Водночас представник групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталій Силенко заперечив таку інформацію.

"Щодо конфліктних ситуацій ніяких доповідей за цим фактом не було. З військовослужбовцям, які перебували там, спілкувалися. Як було сказано слідству, пан Роман Сопін стояв, спілкувався з іншими особами, які перебували там. Раптом йому стало зле: він втратив свідомість, впав, та почав битись в конвульсіях",- заявив Силенко.

Читайте також: Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування

Що передувало?

  • Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.
  • У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.
  • У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
  • Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.
  • Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Дивіться також: Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ

ТЦК - це ментура часів совка.Та і кадри там не зфронту а відставники буцигарень.
показати весь коментар
01.11.2025 00:02
👍 а ще там якимсь чином багато осіб з ТОТ,і одразу питання чому вони в тилу??
показати весь коментар
01.11.2025 00:22
Чомусь усі, хто помер у ТЦК, падають і б'ються головою об підлогу, мовляв, епілепсія, хоча до попадання туди ніякої епілепсії у них не було. Дуже дивно!
показати весь коментар
01.11.2025 00:12
Оперативно изъяли, ничего не скажешь. Ну, до пасхи справились, и то ладно. А потом окажется, что запись идёт циклично, и увы, перезаписана новыми данными.
показати весь коментар
01.11.2025 00:19
і висновки експертів нам не покажуть мінімум з двох причин,перша це відповідність дати та часу,по друге це можливі дії які на них зображені,буде мурчання спікера про те що все в якихось межах чогось там.....хоча перелому кістки черепа об рівну пласку поверхню в загалі не можливе,бо повинен бути хоча б якийсь виступ....
показати весь коментар
01.11.2025 00:26
а крім виступу ще куча нюансів від сили потрібної для такої травми і часто ваги та росту просто не достатьньо для перелому,потім кути нанесення травми,якщо кісти деформовані під іншим кутом від прямого то це не від падяння ......
показати весь коментар
01.11.2025 00:34
затягування проведення слідчих дій вже вказує на те що сторони шукають спосіб ,,зам'яти,, ситуацію і у них з цим проблеми,головне не дати їм часу на затягування і тримати в тонусі....
показати весь коментар
01.11.2025 00:37
Ну взагалі то відео з камер нагляду зберігаються 10-24 години і все. Шо там можна вже побачити. Це якби одразу записати їх на якийсь носій. А так - фонарь.
показати весь коментар
01.11.2025 00:24
зліпили відосик в стилі мосфільму,а в загалі то збереження відео до 30 діб,хоча хто там виконує такі дрібниці,вони навіть не надівають ті камери бо вся їх діяльність відвертий кримінал....
показати весь коментар
01.11.2025 00:29
По ходу дела, этот солдатик свидетель скоро окажется на фронте.
показати весь коментар
01.11.2025 00:46
 
 