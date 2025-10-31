Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: поліція вилучила записи з відеокамер у ТЦК

Поліція Києва вилучила записи з камер відеоспостереження у Подільському ТЦК та СП, у якому помер мобілізований Роман Сопін.

Про це повідомляє "Суспільне.Київ" з посиланням на представника групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталія Силенка, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці звернулися до власників приміщення, де розташований центр комплектування.

Досудове слідство у справі Романа Сопіна триває.

Справа кваліфікована як умисне вбивство

За словами адвоката Олександра Протаса, справу кваліфікували як умисне вбивство.

Він розповів, що має інформацію від одного з військовослужбовців, який перебував у приміщенні з Романом, про ймовірний конфлікт.

"Згідно з інформацією, яку мені надали під час розмов, солдат, який супроводжував цю людину, сказав, що дійсно бачив конфлікт: двоє якихось людей чи то вимагали, чи погрожували Роману. Після того побачив, як той лежить", - сказав адвокат.

Читайте також: Смерть чоловіка у розподільчому пункті в Києві: ДБР перевірить дії військових ТЦК

У ТЦК заперечили

Водночас представник групи комунікацій Київського міського ТЦК Віталій Силенко заперечив таку інформацію.

"Щодо конфліктних ситуацій ніяких доповідей за цим фактом не було. З військовослужбовцям, які перебували там, спілкувалися. Як було сказано слідству, пан Роман Сопін стояв, спілкувався з іншими особами, які перебували там. Раптом йому стало зле: він втратив свідомість, впав, та почав битись в конвульсіях",- заявив Силенко.

Читайте також: Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: Решетилова заявила про необхідність детального розслідування

Що передувало?

Нагадаємо, у розподільчому пункті в Києві помер чоловік. Правоохоронці почали розслідування.

У Київському ТЦК назвали інформацію про побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі, маніпулятивною.

У столичній поліції повідомили, що за висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Державне бюро розслідувань перевірить Київський ТЦК та Центральне управління Військової служби правопорядку, щоб з’ясувати обставини смерті чоловіка.

Подільський ТЦК та СП у місті Києві заявив, що 43-річний військовозобов'язаний Роман Сопін, який помер після перебування у розподільчому пункті Подільського району в Києві, перед смертю "впав і вдарився головою об тверду підлогу".

Дивіться також: Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. ДОКУМЕНТ