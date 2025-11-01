Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

Полиция Киева изъяла записи с камер видеонаблюдения в Подольском ТЦК и СП, в котором скончался мобилизованный Роман Сопин.

Об этом сообщает "Суспільне.Київ" со ссылкой на представителя группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталия Силенко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители обратились к владельцам помещения, где расположен центр комплектования.

Досудебное следствие по делу Романа Сопина продолжается.

Дело квалифицировано как умышленное убийство

По словам адвоката Александра Протаса, дело квалифицировали как умышленное убийство.

Он рассказал, что имеет информацию от одного из военнослужащих, который находился в помещении с Романом, о вероятном конфликте.

"Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, сопровождавший этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли вымогали, то ли угрожали Роману. После этого увидел, как тот лежит", - сказал адвокат.

В ТЦК опровергли

В то же время представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко опроверг такую информацию.

"Относительно конфликтных ситуаций никаких докладов по этому факту не было. С военнослужащими, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал и начал биться в конвульсиях", - заявил Силенко.

Что предшествовало?

Напомним, в распределительном пункте в Киеве скончался мужчина. Правоохранители начали расследование.

В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.

В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

