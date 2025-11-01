РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5648 посетителей онлайн
Новости смерть в ТЦК
1 136 9

Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: полиция изъяла записи с видеокамер в ТЦК

полиция изъяла записи с камер, где умер мобилизованный Роман Сопин

Полиция Киева изъяла записи с камер видеонаблюдения в Подольском ТЦК и СП, в котором скончался мобилизованный Роман Сопин.

Об этом сообщает "Суспільне.Київ" со ссылкой на представителя группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталия Силенко, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правоохранители обратились к владельцам помещения, где расположен центр комплектования.

Досудебное следствие по делу Романа Сопина продолжается.

Дело квалифицировано как умышленное убийство

По словам адвоката Александра Протаса, дело квалифицировали как умышленное убийство.

Он рассказал, что имеет информацию от одного из военнослужащих, который находился в помещении с Романом, о вероятном конфликте.

"Согласно информации, которую мне предоставили во время разговоров, солдат, сопровождавший этого человека, сказал, что действительно видел конфликт: двое каких-то людей то ли вымогали, то ли угрожали Роману. После этого увидел, как тот лежит", - сказал адвокат.

Читайте также: Смерть мужчины в распределительном пункте в Киеве: ГБР проверит действия военных ТЦК

В ТЦК опровергли

В то же время представитель группы коммуникаций Киевского городского ТЦК Виталий Силенко опроверг такую информацию.

"Относительно конфликтных ситуаций никаких докладов по этому факту не было. С военнослужащими, которые находились там, общались. Как было сказано следствию, господин Роман Сопин стоял, общался с другими лицами, которые находились там. Вдруг ему стало плохо: он потерял сознание, упал и начал биться в конвульсиях", - заявил Силенко.

Читайте также: Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: Решетилова заявила о необходимости детального расследования

Что предшествовало?

  • Напомним, в распределительном пункте в Киеве скончался мужчина. Правоохранители начали расследование.
  • В Киевском ТЦК назвали информацию об избиении представителями одного из районных в городе Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина, из-за чего он попал в больницу и находится в коме, манипулятивной.
  • В столичной полиции сообщили, что по заключению эксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.
  • Государственное бюро расследований проверит Киевский ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.
  • Подольский ТЦК и СП в городе Киеве заявил, что 43-летний военнообязанный Роман Сопин, который умер после пребывания в распределительном пункте Подольского района в Киеве, перед смертью "упал и ударился головой о твердый пол".

Смотрите также: Смерть мобилизованного в распределительном пункте в Киеве: экспертиза подтвердила травму тупым предметом. ДОКУМЕНТ

Автор: 

смерть (9317) мобилизация (2940) ТЦК (803)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ТЦК - це ментура часів совка.Та і кадри там не зфронту а відставники буцигарень.
показать весь комментарий
01.11.2025 00:02 Ответить
👍 а ще там якимсь чином багато осіб з ТОТ,і одразу питання чому вони в тилу??
показать весь комментарий
01.11.2025 00:22 Ответить
Чомусь усі, хто помер у ТЦК, падають і б'ються головою об підлогу, мовляв, епілепсія, хоча до попадання туди ніякої епілепсії у них не було. Дуже дивно!
показать весь комментарий
01.11.2025 00:12 Ответить
Оперативно изъяли, ничего не скажешь. Ну, до пасхи справились, и то ладно. А потом окажется, что запись идёт циклично, и увы, перезаписана новыми данными.
показать весь комментарий
01.11.2025 00:19 Ответить
і висновки експертів нам не покажуть мінімум з двох причин,перша це відповідність дати та часу,по друге це можливі дії які на них зображені,буде мурчання спікера про те що все в якихось межах чогось там.....хоча перелому кістки черепа об рівну пласку поверхню в загалі не можливе,бо повинен бути хоча б якийсь виступ....
показать весь комментарий
01.11.2025 00:26 Ответить
а крім виступу ще куча нюансів від сили потрібної для такої травми і часто ваги та росту просто не достатьньо для перелому,потім кути нанесення травми,якщо кісти деформовані під іншим кутом від прямого то це не від падяння ......
показать весь комментарий
01.11.2025 00:34 Ответить
затягування проведення слідчих дій вже вказує на те що сторони шукають спосіб ,,зам'яти,, ситуацію і у них з цим проблеми,головне не дати їм часу на затягування і тримати в тонусі....
показать весь комментарий
01.11.2025 00:37 Ответить
Ну взагалі то відео з камер нагляду зберігаються 10-24 години і все. Шо там можна вже побачити. Це якби одразу записати їх на якийсь носій. А так - фонарь.
показать весь комментарий
01.11.2025 00:24 Ответить
зліпили відосик в стилі мосфільму,а в загалі то збереження відео до 30 діб,хоча хто там виконує такі дрібниці,вони навіть не надівають ті камери бо вся їх діяльність відвертий кримінал....
показать весь комментарий
01.11.2025 00:29 Ответить
 
 