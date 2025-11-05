19 тис. проваджень щодо ухилення від мобілізації зареєстровано: вироків у рази менше, - ЗМІ

В Україні фактично не розшукують порушників військового обліку, тому їм вдається уникати відповідальності.

Пошук порушників військового обліку

Співрозмовник видання у Генштабі заявив, що задача ТЦК - "не бігати за порушниками, а обліковувати актуальні дані про всіх військовозобов'язаних".

"ТЦК часто мобілізує хворих і кволих, бо щомісяця треба закривати "мобілізаційні" плани. Більшість із цих людей ніколи не зможуть ефективно виконувати бойові завдання. При цьому в нас розгулюють армії СЗЧ і здорових "ухилянтів", - каже один із комбригів, який має справу з новобранцями.

Дані Опендатабот свідчать, що військові ТЦК виписали понад 47 тис. штрафів за порушення військового обліку із січня по жовтень 2025 року. У 2024-му році за аналогічний період - 21 тис. адмінсправ за порушення військового обліку.

Антирейтинг очолює Київ.

Один із військовослужбовців ТЦК на умовах анонімності сказав: "Порушників багато, а нас дуже мало. Ми не спроможні штрафувати абсолютно всіх, хто не оновлює дані або не проходить ВЛК. Інша справа – ігнорування "бойової" повістки. Такі випадки намагаємося не пропускати".

В Офісі генпрокурора зареєстрували понад 19 тисяч проваджень за ухилення від мобілізації упродовж січня 2022-го – вересня 2025-го року. Щоправда, кількість засуджених за це порушення в рази менша.

Дані щодо вироків за 2025 рік ще не обліковано

Як вдається уникати відповідальності?

Один із чоловіків, який не оновив військово-облікові дані розповів, що на початку літа поїхав на відпочинок у Карпати. На першому ж блокпості його затримали та доставили у ТЦК.

"Довелося заплатити три тисячі доларів, щоб просто вийти з ТЦК. Із розшуку мене не зняли. Жодних гарантій, що не зупинять на іншому блокпості, не дали. Довелося їхати додому полями через пів України", - сказав він.

Легальні методи ухилення

Керівник аналітичного відділу "Повернись живим" Антон Муравейник каже, що деякі шукають роботу з офіційним бронюванням, влаштовуються цивільним робітником у ЗСУ, або ж вступають в університет.

"Ще є фірми в регіонах, які мають "неофіційну" бронь. Вони домовилися на рівні свого районного ТЦК, щоб їх не чіпали", - додав він.

За словами Муравейника, роботодавцям і регіональним чиновникам не вигідно сприяти мобілізації. Підприємства легальними або нелегальними способами тримають своїх співробітників у тіні, щоб не втрачати дефіцитну робочу силу.

Покращення мобілізації

Членкиня оборонного комітету Ради Ірина Фріз вважає, що треба створити "мотиваційний пакет" для новобранців. Наприклад, передбачити знижки на іпотеки і кредити для відкриття бізнесу, збільшити премії за знищення російської техніки на полі бою, а також закласти одноразові виплати для контрактників.

"До слова, законопроєкт із переліком додаткових виплат для новобранців і чинних військових майже два роки лежить у Раді без розгляду, бо в Кабміні не можуть знайти на це грошей", - пише видання.

На думку Фріз, встановлення чітких термінів служби під час воєнного стану було би "ключовим маркером" і для чинних військових, і для тих, хто збирається мобілізуватися.

3 листопада 2025 року міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що в МОУ розпочали підготовку нових типів контрактів. Головна "новація" – встановлення чітких термінів служби. Для контрактів тривалістю 2–5 років передбачатиметься річна відстрочка від мобілізації після завершення служби.

"Раптом ви забули: в Міноборони обіцяли напрацювати законодавчі зміни про чіткі терміни служби і в 2023-му, і в 2024-му, і в 2025-му. Але раз у раз військове керівництво виступало проти. В Генштабі пояснювали свою позицію тим, що в разі звільнення великої кількості досвідчених військових зі служби, не поповнивши підрозділи новобранцями, командирам доведеться виводити свої сили з фронтових "полів". Чи вдасться Міноборони реалізувати свою ідею-фікс цього разу, "побачим-побачим", - йдеться в матеріалі.

