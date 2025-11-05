19 тис. проваджень щодо ухилення від мобілізації зареєстровано: вироків у рази менше, - ЗМІ

Ухилення від мобілізації в Україні. Що варто змінити в процесі?

В Україні фактично не розшукують порушників військового обліку, тому їм вдається уникати відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Пошук порушників військового обліку

Співрозмовник видання у Генштабі заявив, що задача ТЦК - "не бігати за порушниками, а обліковувати актуальні дані про всіх військовозобов'язаних".

"ТЦК часто мобілізує хворих і кволих, бо щомісяця треба закривати "мобілізаційні" плани. Більшість із цих людей ніколи не зможуть ефективно виконувати бойові завдання. При цьому в нас розгулюють армії СЗЧ і здорових "ухилянтів", - каже один із комбригів, який має справу з новобранцями.

Дані Опендатабот свідчать, що військові ТЦК виписали понад 47 тис. штрафів за порушення військового обліку із січня по жовтень 2025 року. У 2024-му році за аналогічний період - 21 тис. адмінсправ за порушення військового обліку.

Антирейтинг очолює Київ.

Штрафи за порушення військового обліку

Один із військовослужбовців ТЦК на умовах анонімності сказав: "Порушників багато, а нас дуже мало. Ми не спроможні штрафувати абсолютно всіх, хто не оновлює дані або не проходить ВЛК. Інша справа – ігнорування "бойової" повістки. Такі випадки намагаємося не пропускати".

В Офісі генпрокурора зареєстрували понад 19 тисяч проваджень за ухилення від мобілізації упродовж січня 2022-го – вересня 2025-го року. Щоправда, кількість засуджених за це порушення в рази менша.

Дані щодо вироків за 2025 рік ще не обліковано

Як вдається уникати відповідальності?

Один із чоловіків, який не оновив військово-облікові дані розповів, що на початку літа поїхав на відпочинок у Карпати. На першому ж блокпості його затримали та доставили у ТЦК.

"Довелося заплатити три тисячі доларів, щоб просто вийти з ТЦК. Із розшуку мене не зняли. Жодних гарантій, що не зупинять на іншому блокпості, не дали. Довелося їхати додому полями через пів України", - сказав він.

Легальні методи ухилення

Керівник аналітичного відділу "Повернись живим" Антон Муравейник каже, що деякі шукають роботу з офіційним бронюванням, влаштовуються цивільним робітником у ЗСУ, або ж вступають в університет.

"Ще є фірми в регіонах, які мають "неофіційну" бронь. Вони домовилися на рівні свого районного ТЦК, щоб їх не чіпали", - додав він.

За словами Муравейника, роботодавцям і регіональним чиновникам не вигідно сприяти мобілізації. Підприємства легальними або нелегальними способами тримають своїх співробітників у тіні, щоб не втрачати дефіцитну робочу силу.

Покращення мобілізації

Членкиня оборонного комітету Ради Ірина Фріз вважає, що треба створити "мотиваційний пакет" для новобранців. Наприклад, передбачити знижки на іпотеки і кредити для відкриття бізнесу, збільшити премії за знищення російської техніки на полі бою, а також закласти одноразові виплати для контрактників.

"До слова, законопроєкт із переліком додаткових виплат для новобранців і чинних військових майже два роки лежить у Раді без розгляду, бо в Кабміні не можуть знайти на це грошей", - пише видання.

На думку Фріз, встановлення чітких термінів служби під час воєнного стану було би "ключовим маркером" і для чинних військових, і для тих, хто збирається мобілізуватися.

3 листопада 2025 року міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що в МОУ розпочали підготовку нових типів контрактів. Головна "новація" – встановлення чітких термінів служби. Для контрактів тривалістю 2–5 років передбачатиметься річна відстрочка від мобілізації після завершення служби.

"Раптом ви забули: в Міноборони обіцяли напрацювати законодавчі зміни про чіткі терміни служби і в 2023-му, і в 2024-му, і в 2025-му. Але раз у раз військове керівництво виступало проти. В Генштабі пояснювали свою позицію тим, що в разі звільнення великої кількості досвідчених військових зі служби, не поповнивши підрозділи новобранцями, командирам доведеться виводити свої сили з фронтових "полів". Чи вдасться Міноборони реалізувати свою ідею-фікс цього разу, "побачим-побачим", - йдеться в матеріалі.

Топ коментарі
+14
"Нас дуже мало"- каде тцкун. Настільки "дуже" що п'ятеро одно "оповіщеного" в бус трамбують.
05.11.2025 12:35 Відповісти
+8
Навіщо нам наша робоча сила, якщо можна покласти їх в землю і завезти дешевих бангладешців?
05.11.2025 12:33 Відповісти
+8
Ууу, які погані ухилянти, видумали собі нормальне життя жити, а не воювати. Антона це дуже злить!!! Хоч сам Антон - військовий розвідник, але він займається дуже важливою АНАЛітикою, тому його мобілізувати не можна, у нього важлива бронь, а у всіх інших - не важлива!
05.11.2025 12:43 Відповісти
Цікаво, а під час мобілізації 2014-2015 хоча б 1000 проваджень було? Чи тоді все норм працювало?
05.11.2025 12:28 Відповісти
О, ти зі свідків "війна 2014 року відповідає війні початку 2022 року"? Якщо так, то нагадай будь-ласка, скільки впродовж 2014-2015 року впало бомб/ракет на тилові міста типу Черкас, Києва, Львова чи Ужгорода. Потім подивись на площу ведення бойових дій (окремі районі 2 областей тоді і скільки зараз), мовчу про забезпечення сєпарів тоді і ВС РФ зараз (підказка, скільки в Гіркіна було авіації/танків/ракет а скільки в Путіна є того ж самого). А потім, навіть альтернативно обдарований, зможе зрозуміти чому ТОДІ так було і чому ЗАРАЗ так є
05.11.2025 13:35 Відповісти
Можна порівняти у відсотковому відношенні до кількості мобілізованих... Чи ви вважаєте, що тоді не ухилялися?
05.11.2025 13:41 Відповісти
Ухилялися ... тільки порівнювати 2014 і 2025 - не можна
05.11.2025 13:53 Відповісти
вірно, треба порівнювати 2014 і 2022. скільки тоді добровольців було, скільки ухилянтів.
05.11.2025 13:57 Відповісти
Цікаво, як може існувати ухилення від мобілізації, коли згідно закону мобілізаційними заходами мають право займатися виключно військові комісаріати, яких наразі не існує у природі?
05.11.2025 12:30 Відповісти
судья Ковтуненко навіть видав що у нас офіційно нема стану війни,тому більшість мобілізаційних законів не могла вступити в дію....
05.11.2025 12:42 Відповісти
прийми пігулки
05.11.2025 12:48 Відповісти
Очікувано, що по факту ти нічого не можеш відповісти.
05.11.2025 13:02 Відповісти
а що відповідати дурню, що поняття не має, про що пише, ти мабуть свідоу плоскої землі того, що уряд України і всі держ установи приватні компанії?
05.11.2025 13:06 Відповісти
І правда, дарма я взагалі щось став тобі відповідати. Більше не буду цього робити, бувай.
05.11.2025 13:08 Відповісти
Мапа 1 в 1 як на виборах президента. На всіх що були. За винятком ТОТ звісно.
05.11.2025 12:32 Відповісти
Хай би показали статистику по яким регіонам СЗЧсники. Але дивина, бляха муха, найменше в тих областях , які голосували за бубочку і його кварталне шоу!
05.11.2025 12:32 Відповісти
так і є.
06.11.2025 08:29 Відповісти
05.11.2025 12:33 Відповісти
Немає вибору - треба триматися до кінця. Навіть при найгіршому сценарії краще вкрити себе честю, ніж ганьбою. Он Карфаген досі пам'ятають - хіба погано?
05.11.2025 12:38 Відповісти
Мені більше до вподоби Парагвай. Не всі знають, але жахаються, коли дізнаються.
05.11.2025 12:42 Відповісти
Не всі знають, як Фінляндія перемогла СРСР. Коли дізнаються, то теж шось якось не в захваті)
05.11.2025 12:45 Відповісти
Бо то не наш профіль. Наше то as long as it takes, і чим більше long, тим краще.
05.11.2025 12:48 Відповісти
Аякже, це як в компуторних іграх режим виживання. Чим довше протримаєшся, тим більше балів отримаєш)
05.11.2025 12:51 Відповісти
Дуже схоже. Тільки, в реальності, на жаль, запасних життів не дають. І знайдена аптечка руки - ноги вже не відростить...
05.11.2025 15:50 Відповісти
там теж влада крала а воювали тільки бідні???і була каста виправдовувачів-агітаторів,хоч би хто але не я???може про ізраїль розкажеш як багато у нас спільного???
05.11.2025 12:50 Відповісти
Там теж взяли й перемогли, незважаючи ні на що. От як ми переможемо. Хоча ми ще краще переможемо, бо не зупинимося там, де фіни.
05.11.2025 12:54 Відповісти
з такими героями ми обов'язково витримаємо.....
05.11.2025 12:55 Відповісти
а що ж тобі в тому подобається??що знищили під 90% чоловічої статі??що в боях гинули діти до 10 років??чи те що країна досі не оклигала після тих безглуздих і спланованих ,,партнерами,, подій???
05.11.2025 12:53 Відповісти
Сарказм то не ваше. Так, саме то і "подобається".
05.11.2025 12:58 Відповісти
Мені більше до вподоби -це ваше??і це не сарказм,я не сміюся зі смерті та страждань...
05.11.2025 13:10 Відповісти
05.11.2025 12:35 Відповісти
депутани видали що тцк +_-200 000
05.11.2025 12:37 Відповісти
але це одні і ті само п'ятеро, а не на кожного ухилянта по п'ятеро. а ти, між іншим, мобілізувалося, чи тільки гавкаєш з під дивану?
05.11.2025 12:51 Відповісти
А хто цікавиться? Якесь фуфло? Чи ти одне з тих п'яти? Смерди в іншому місці, лайно.
05.11.2025 12:58 Відповісти
що підарок, так швидко злився?
05.11.2025 12:59 Відповісти
Та не сміши,мерзота.
05.11.2025 13:36 Відповісти
Дуже і дуже прикро---одні воюють,а інші жирують чи ховаються. Чому ми не говоримо і не застосовуємо про один "маральний засіб"---позбавлення всіх виборчих прав Чому такі особи,які не хочуть захищати свою Батьківщину можуть вирішувати її долю. Це люди---перекотиполе. В них відсутній обов"язок--то чому ми їй надаємо право для вирішення долі країни чи громади Потрібно провести зміни і Конституції і законодавства-хотя би на певний термі-два-три періоди. АЛЕ ПОХОЖЕ,ЩО НИНІШНЯ ВЛАДА БОЇТЬСЯ ЦЕ РОБИТИ,адже це її виборчий лехторат---прильникі "руцкого міра". "какая разніца" .по приколу хоть посміємся.Президент і вся нинішня влада бореться за свій лехторат,а країна їм "до ломпочки"--чим більше загине свідомих тим їй краще.
05.11.2025 12:37 Відповісти
Пропонуєш позбавити виборчих прав чиновників, депутатів, прокурорів, мусорів, мажорів та мільйони іншої подібної броньованої та відкупленої наволочі?
05.11.2025 15:54 Відповісти
Буси й дастери, які в нон-стоп режимі катаються, прекрасно виконують функцію розшуку порушників і "порушників", не треба прибіднятися.
05.11.2025 12:39 Відповісти
якими НПА підкріплений подібний розшук,затримання та доставка???тому що так треба чи хтось захотів???...
05.11.2025 12:44 Відповісти
Ну якшо серйозно то всі закони замінені "військовою необхідністю". Коротше, мета виправдовує засоби. Це якшо реалістично, а не про якісь там віртуальні речі. Коротше, кого хочуть, того й ловлять, а кому не подобається то його проблеми)
05.11.2025 12:48 Відповісти
тоді чому очікують що ,,добровольці,, підтримають та приймуть протиправну,антилюдяну ,,військову необхідність???ви наприклад знайшли себе не на смітнику звичайно,чому впевнені що інші звідти???
05.11.2025 13:24 Відповісти
05.11.2025 12:43 Відповісти
Дохрена всяких отаких аналітичних центрів громадських організацій відкрилося, чим вони займаються, фіг його зна, але там всі заброньовані, запам'ятайте цкуни якщо ви мобілізуєте простого работягу, (слюсар, токарь, зварювальник тощо) то держава недоотримає податків на сотні мільйонів гривень щомісяця, в краник звідки допомагають інші країни рано чи пізно перекриють...Але цкуняра надто тупий щоб це розуміти і просто виконує по наказам кабінетних генералів щурів про добову поставку не розуміючи наслідків! ( Автор , це не до тебе претензія, а взагалі до оцих жирних пик "інвалідів" які вештаються кожен день попиваючи каву)
05.11.2025 13:13 Відповісти
Чогось нічого не сказано, звідки береться така кількість справ. А головне, навіщо. А це хлопці, круговорот бабла в природі. Приведу свій приклад. В серпні виявилось, що мене подали у розшук "у зв'язку з невчасним оновленням даних" при цьому прямо в цій картці було вказано, що "дані оновлені вчасно".
Тиждень тому прийшло сповіщення, мол "дякуємо за вашу свідомість, з розшуку знято", а через годину "вас подано у розшук, у зв'язку зі зміною адреси", при тому, що адресу я років 20 останніх не змінював.
Далі ця інформація автоматично прилітає на райвідділи міста (при чому навіть у район, де ви не прописані), де місцеве керівництво починає присовувати дільничім, давай мол шукай ухилянта.
Тобто є система, де тебе подають у розшук з абсолютно не існуючої причини, а далі починається полювання. Або (як лох) добровільно погодься і сплати 50% штрафу, або шукай юриста, який буде доводити незаконність, або готуй кеш, для виходу з підвалу ТЦК
А журналісти наші позасовували язики в сраки і знімають ролики, як там на кацапстані погано живеться. А тут звичайна людина не сім'ю побачити не може, ні працювати спокійно, ні пересуватись банально по місту.
05.11.2025 13:05 Відповісти
розраховано на лоха,на неуважність,незнання,що поведеться на безпідставні дії,сам прибіжить чи в чергове сплате навіть не оформлений штраф.....оферти-вам пропонують,а ви чи погоджуєтеся чи ні,один з видів шахраства,зрівняйте з колекторами
05.11.2025 13:39 Відповісти
А чому лише журналісти? Є ще ж і опозиція. Чому її зовсім не чути?
05.11.2025 15:56 Відповісти
Їх так мало що , набігають по 7 відвертих рил на одного і кричать "нікому воювати!" Мусора, військові пенсіонери, судді, прокурори, пошарьтеся там, роботи непочатий край, але отакі цкашні шістки які звикли щемити простий люд на таких людей ссуться і сруться щось відкривати.
05.11.2025 13:08 Відповісти
хоч одного тцкашніка покарали за такий зрив мобілізації????????
05.11.2025 13:15 Відповісти
До співучасті членів Вищої ради правосуддя у державній зраді залишилось 6 днів.
Р.Кравець
05.11.2025 13:35 Відповісти
От цікаво , а Луганський ТЦК він де і кому штрафи виписував ?,
05.11.2025 13:56 Відповісти
Луганський ТЦК в одній будівлі знаходяться з мерією Маріуполя.
05.11.2025 14:17 Відповісти
А чи треба захищати таку владу яка обманює і обкрадає людей ? Факти прикриті і вони їх роблять на законному рівні ...Живуть одним днем ..Завдяки Героям що стоять як щит ..А може ЗСУ захищає не владу корупціонерів , а своїх дітей ,батьків ,родичів , пенсіонерів ..
05.11.2025 14:32 Відповісти
 
 