Рада підтримала відстрочку від мобілізації для військових, що рік відслужили за контрактом "18-24"

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №13574, який передбачає відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що рік відслужили за контрактом "18-24".

За документ проголосували 283 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок. Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Контракт 18-24"

Йдеться про військових, які підписали контракт за експериментальною програмою уряду у віці від 18 до 24 років і протягом року служили у Збройних силах України.

Ті, хто не захоче продовжувати контракт, отримають відстрочку від мобілізації строком на 12 місяців. Після завершення цього періоду їх зможуть повторно призвати до війська.

Що відомо про "Контракт 18-24"

Нагадаємо, 11 лютого Міністерство оборони України офіційно запустило формат добровільної служби "Контракт 18−24" для українців, які готові долучитися до Сил оборони на один рік.

Серед умов: мільйон гривень, безвідсоткова іпотека та соцпакет.

Контракт передбачає виключно бойові посади серед яких стрілець, гранатометник та розвідник. Підготовка триватиме понад 80 днів. Гроші також можуть отримати хлопці, які служать у війську й не мають 25 років.

