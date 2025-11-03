Нові контракти для ЗСУ: фіксований термін служби від 1 до 5 років та збільшення щомісячних виплат. ІНФОГРАФІКА

Міністерство оборони України, за дорученням президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Які нововведення

За словами Шмигаля, головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби:

Контракти будуть від 1 до 5 років.

Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту.

Виплати та бонуси для військових

Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати й ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", - додав міністр оборони.

Детальніші умови продемонстровано на інфографіці Міноборони: