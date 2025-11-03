Нові контракти для ЗСУ: фіксований термін служби від 1 до 5 років та збільшення щомісячних виплат. ІНФОГРАФІКА
Міністерство оборони України, за дорученням президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Які нововведення
За словами Шмигаля, головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби:
- Контракти будуть від 1 до 5 років.
- Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту.
Виплати та бонуси для військових
Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати й ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.
"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", - додав міністр оборони.
Детальніші умови продемонстровано на інфографіці Міноборони:
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
Захід дозволив Зелі випустити людей віком 18-22 бо розуміють, що великий шанс що війна буде програна Україною і якщо ці люди залишаться в Україні то воюватимуть в армії РФ проти Заходу, а так якщо війна завершиться "миром" молода робоча сила з легкістю ігнорується в ЄС, а якщо Україні програє і буде війна НАТО з РФ ці люди воюватимуть у складі НАТО проти РФ.
Казали, що одними старими людьми він не виграє війни.
Наводили приклади віку своїх армій під час війни.
Першим про це казав міністр оборони Великобританії Уолліс ще в 2023 році.
Казав, що під час 2-ї світової війни Британія мобілізувала у армію чоловіків від 18 до 45 років тоді.
Аналогічно заявляли з адміністрації Байдена, що зеленський мусить мобілізовувавти молодих з 18 років інакше буде поразка.
Після цього Зеля навіть заявив, що примусово не будемо мобілізувати з 18 років але введемо добровільний мільйонний контракт для молодих ...
Так що захід навпаки вимагав, щоб в армію брали молодих але зеля був проти.
Захід відмовляє в санкціях проти РФ через відмову України мобілізувати з 18 років - Зеленський.
https://suspilne-media.cdn.ampproject.org/v/s/suspilne.media/amp/1039115-zahid-vidmovlae-v-sankciah-proti-rf-cerez-vidmovu-ukraini-mobilizuvati-z-18-rokiv-zelenskij/?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17622027303426&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Famp%2F1039115-zahid-vidmovlae-v-sankciah-proti-rf-cerez-vidmovu-ukraini-mobilizuvati-z-18-rokiv-zelenskij%2F%23amp_tf%3D%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%253A%2520%25251%2524s%26aoh%3D17622027303426%26csi%3D1%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com
.
Хреново, правда, що бойові стали різати. В 22-23рр. була якась стабільність.
Це словосполучення застосовували лише цивільні журналісти на початку 90-х.
Нікому з тих, хто проходив строчку за річкою і в голову б не прийшло називати в голос місця своєї якоїсь бойової слави "гарячими точками".
Я в Дружківці зараз. Хоча як раз шукаємо хату в Краміку.
Так от - як на твою думку, яка температура у точки, в якій я знаходжуся? Прохолодна, тепла, гаряча?
Діду, йди гуляй лісом. До речі, в Афган не потрапив лише тому що потроху почали виводити.
Що не заважає вже четвертий рік бути на нулі без ротацій.
Чи хотів би бути писарчуком, як ти їх називаєш?
Ні.
Чому?
Тому що там театр абсурду. Інколи приїжджаю на стройову - вискакую звідти як пробка з шампанського.
Так. Ще раз. НАХРЄН!
А то з тих пір все то Харківщина, то Бабмас..
Ще має надію провести вибори і виграти їх за рахунок от таких.
Але те що виборів взагалі не буде, бо держави може не бути.
Він не подумав, або йому взагалі пох.. на державу Україну.
Просто клоуни дебільні. Відслужи 5 років - отримай рік відпустки до мобілізації на невизначений термін. А мобілізують тебе в першу чергу бо дані всі твої вже є.
А купа 43-річних відставників до минулого року повиїжджала закордон і їх навіть звань ніхто не позбавляє і ми зі своїх податків продовжуємо їм цим молодим биками туди надсилати величезні пенсії, яких наші батьки не бачили і уві сні!
Їм нічого не світить, окрім піхоти, де для них розпочнеться і швидко закінчиться нерівний бій із підготовленими здоровими контрактниками з того боку?