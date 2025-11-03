УКР
Новини Контракти для ЗСУ
3 309 55

Нові контракти для ЗСУ: фіксований термін служби від 1 до 5 років та збільшення щомісячних виплат. ІНФОГРАФІКА

Міноборони розповіло деталі нових контрактів для військових

Міністерство оборони України, за дорученням президента Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Які нововведення

За словами Шмигаля, головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби:

  • Контракти будуть від 1 до 5 років.
  • Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ на декілька років

Виплати та бонуси для військових

Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати й ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

"Плануємо, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соціального пакета. Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", - додав міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль

Детальніші умови продемонстровано на інфографіці Міноборони:

Міноборони розповіло деталі нових контрактів для військових

Автор: 

контракт (428) Міноборони (7743) військовослужбовці (5021) ЗСУ (8077) Шмигаль Денис (4846)
Топ коментарі
+16
За останніми даними від Паліси з ОП, мільйонний контракт для молодих 18-24 років, підписали не більше 500 чоловік за півроку.
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
03.11.2025 21:48 Відповісти
+7
ага ..оце контрактники зараз прямо валом попруть дивлячись на Покровськ
03.11.2025 21:44 Відповісти
+5
Телепні зелені для кого оці контракти якщо 18-22 масово виїжджають? Що ви нюхаєте чи курите високотоксичне у своїй опі?
03.11.2025 21:55 Відповісти
ага ..оце контрактники зараз прямо валом попруть дивлячись на Покровськ
03.11.2025 21:44 Відповісти
Так це ж після перемир'я буде вже, чи після капітуляціїї, як повезе.
03.11.2025 21:57 Відповісти
Я не розумію навіщо ці контракти коли немає грошей в бюджеті і можна просто мобілізувати молодь? Навіщо знову вигадувати велосипед?
03.11.2025 22:26 Відповісти
За останніми даними від Паліси з ОП, мільйонний контракт для молодих 18-24 років, підписали не більше 500 чоловік за півроку.
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
03.11.2025 21:48 Відповісти
Зеля не міг прийняти це рішення без погодження з США та ЄС, пригадуєш, як вони його душили прийняти закони щодо мобілізації, бо інакше, ані допомоги зброєю, ані бабла не буде, а тут схавали мовчки...
Захід дозволив Зелі випустити людей віком 18-22 бо розуміють, що великий шанс що війна буде програна Україною і якщо ці люди залишаться в Україні то воюватимуть в армії РФ проти Заходу, а так якщо війна завершиться "миром" молода робоча сила з легкістю ігнорується в ЄС, а якщо Україні програє і буде війна НАТО з РФ ці люди воюватимуть у складі НАТО проти РФ.
03.11.2025 22:18 Відповісти
Навпаки, захід постійно вимагав від Зелі мобілізувати молодих.
Казали, що одними старими людьми він не виграє війни.
Наводили приклади віку своїх армій під час війни.
Першим про це казав міністр оборони Великобританії Уолліс ще в 2023 році.
Казав, що під час 2-ї світової війни Британія мобілізувала у армію чоловіків від 18 до 45 років тоді.
Аналогічно заявляли з адміністрації Байдена, що зеленський мусить мобілізовувавти молодих з 18 років інакше буде поразка.
Після цього Зеля навіть заявив, що примусово не будемо мобілізувати з 18 років але введемо добровільний мільйонний контракт для молодих ...
Так що захід навпаки вимагав, щоб в армію брали молодих але зеля був проти.
03.11.2025 22:27 Відповісти
Цього року жодної такої заяви я не чув.
03.11.2025 22:32 Відповісти
10 червня 2025
Захід відмовляє в санкціях проти РФ через відмову України мобілізувати з 18 років - Зеленський.

https://suspilne-media.cdn.ampproject.org/v/s/suspilne.media/amp/1039115-zahid-vidmovlae-v-sankciah-proti-rf-cerez-vidmovu-ukraini-mobilizuvati-z-18-rokiv-zelenskij/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%3A%20%251%24s&aoh=17622027303426&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Famp%2F1039115-zahid-vidmovlae-v-sankciah-proti-rf-cerez-vidmovu-ukraini-mobilizuvati-z-18-rokiv-zelenskij%2F%23amp_tf%3D%25D0%2594%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%253A%2520%25251%2524s%26aoh%3D17622027303426%26csi%3D1%26referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com
03.11.2025 22:48 Відповісти
Якби зеля зробив щось проти волі Заходу, вже б не було ні допомоги, ні фінансування. Забув, як загальмували допомогу від США поки не прийняли закон про мобілізацію?
03.11.2025 22:34 Відповісти
А то я дивлюся Авдеевку, Бахмут ждали і не міг зрозуміти, а вони воно що - це Захід наказав, а ще наказав корупціонерів відпускати, НАБУ і САП ліквідувати. Цар (піськограй) в нас хороший, а то Запад поганий і деякі бояри.
03.11.2025 22:52 Відповісти
Як щодо тих, хто їбошить з 2022-го і навіть раніше?
показати весь коментар
03.11.2025 21:51 Відповісти
вони - "старослужащіє" з з.п. 20 тис. і "столітнею" війною

.
03.11.2025 21:55 Відповісти
Ну, наприклад, не 20т, а трохи більше. В мене 28,5, хоч і вічний мол. с-нт. Срок служби, посада, там ще якісь тарифи та надбавки.
Хреново, правда, що бойові стали різати. В 22-23рр. була якась стабільність.
03.11.2025 22:08 Відповісти
А скільки ти хотів отримувати, сидячи в штабі писарчуком і прибираючи за офіцерами в глибокому тилу?
03.11.2025 22:36 Відповісти
Ще й досі є писарчуки? Може, і тилові кінні війська ще є? Я не здивуюсь.
03.11.2025 22:53 Відповісти
Звісно, писарчуки є. Зараз вони сидять і клацають по клавішах на ноуті або компі, але суть від цього не змінилась. Шістки офіцерів. А за кінні війська не знаю, брехати не буду.
03.11.2025 22:57 Відповісти
Мобілізуйся, приїжджай до мене в "штаб глибокого тилу". Цікаво, скільки ти тут проживеш. Скоріш за все, обісрешся в першу ж добу та звалиш в СЗЧ. Бачили вже таких як ти. Не раз і не десять.
03.11.2025 23:03 Відповісти
В свій час я служив у гарячій точці. Не обісрався і не звалив. Тому полякай когось іншого, офіцерська тилова шістка. А ти точно звалиш, якщо відправлять на передову.
03.11.2025 23:05 Відповісти
"гаряча точка"... Це капєц. "Гаряча точка"..
Це словосполучення застосовували лише цивільні журналісти на початку 90-х.
Нікому з тих, хто проходив строчку за річкою і в голову б не прийшло називати в голос місця своєї якоїсь бойової слави "гарячими точками".
Я в Дружківці зараз. Хоча як раз шукаємо хату в Краміку.
Так от - як на твою думку, яка температура у точки, в якій я знаходжуся? Прохолодна, тепла, гаряча?

Діду, йди гуляй лісом. До речі, в Афган не потрапив лише тому що потроху почали виводити.
Що не заважає вже четвертий рік бути на нулі без ротацій.
Чи хотів би бути писарчуком, як ти їх називаєш?
Ні.
Чому?
Тому що там театр абсурду. Інколи приїжджаю на стройову - вискакую звідти як пробка з шампанського.
Так. Ще раз. НАХРЄН!
03.11.2025 23:16 Відповісти
Сам хотів запитати, чи можна такий контракт з новими плюшками, але заднім числом. Наприклад, березнем 2022 року ))
А то з тих пір все то Харківщина, то Бабмас..
03.11.2025 22:05 Відповісти
ROFL
03.11.2025 21:51 Відповісти
збирайте старих і немічних,бо молодим до 25 рочків не на часі...В свій час ,я в 21 рік повернувся зі служби,а служив на підводному човні 3 роки..
03.11.2025 21:52 Відповісти
Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків, триває приблизно 18-21 місяць.Швейцарія: Обов'язкова служба для чоловіків, триває близько 260-300 днів.Ізраїль: Обов'язкова служба для чоловіків і жінок, триває близько 36 місяців для чоловіків і 24 місяців для жінок.Туреччина: Обов'язкова служба для чоловіків, триває 12 місяців (або 6 місяців для вищої освіти).Сінгапур: Обов'язкова служба для чоловіків, триває 24 місяці.Скандинавські країни: Деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, мають обов'язкову службу для чоловіків, а також можуть призивати жінок на добровільній основі.
03.11.2025 21:58 Відповісти
Оце і все зі всього світу, і то там повсюди існує альтернативна служба.
03.11.2025 22:50 Відповісти
І нема дідівщини і знущань як було в совку і на постсовку.
03.11.2025 22:51 Відповісти
Більше 60 країн ...Я вибрав демократичні і заможні..
03.11.2025 22:56 Відповісти
Не рівняй службу в мирний час і під час війни.
03.11.2025 22:58 Відповісти
Під час війни армія Швейцарії збільшується до 600 тис протягом доби..
03.11.2025 23:07 Відповісти
Коли це було?
03.11.2025 23:07 Відповісти
World Population Review, яка аналізує дані про населення світу, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-mandatory-military-service стверджує, що наразі обов'язкова військова служба є у 66 країнах. У минулому столітті європейські війська значною мірою покладалися саме на призов. Але після Холодної війни таки армії скорочувалися. В останні десятиліття багато країн https://www.rand.org/pubs/commentary/2024/06/should-the-uk-bring-back-national-service-considerations.html відмовилися від призову на користь професійних військ.
03.11.2025 23:03 Відповісти
Телепні зелені для кого оці контракти якщо 18-22 масово виїжджають? Що ви нюхаєте чи курите високотоксичне у своїй опі?
03.11.2025 21:55 Відповісти
Зеля рятує свій електорат - молодь від смерті, як він вважає.
Ще має надію провести вибори і виграти їх за рахунок от таких.
Але те що виборів взагалі не буде, бо держави може не бути.
Він не подумав, або йому взагалі пох.. на державу Україну.
03.11.2025 22:00 Відповісти
Здається, гетьманцов зібрався на вибори. Вішає локшину про те, як він любить людей, і про соціалку, повністю змінив риторику, то хотів всіх чавити податками... Чи кацапи на нього ставку зроблять?
03.11.2025 22:36 Відповісти
Та плювати йому на молодь, просто затрусились колінки у крадія після картонних протестів, вирішив, нехай краще їдуть, ніж проти корупції протестують.
03.11.2025 22:48 Відповісти
Саме так, так і Пуйло зробив, на початку війни відкрив кордони, що ті хто може бути альтернативою звалив. Наш Піськаграй тільки копіює
03.11.2025 22:54 Відповісти
"Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. "

Просто клоуни дебільні. Відслужи 5 років - отримай рік відпустки до мобілізації на невизначений термін. А мобілізують тебе в першу чергу бо дані всі твої вже є.
03.11.2025 22:12 Відповісти
Я так розумію, обмежено придатних це не стосується - таких просто на смерть?
03.11.2025 22:29 Відповісти
Тільки обмежено придатних зобовʼязали самим зʼявитись до ТЦК, навіть без повістки, більше нікого. Не офіцерів, не молодих відставників, не силовиків, не тих, хто служив, закінчив військовий навчальний заклад, а людей із хворобами, які ніде не служили і не тримали в руках ніякої зброї! Ставка на хворих людей?
03.11.2025 22:34 Відповісти
До такого ще не додумалась жодна країна і жодна влада!
А купа 43-річних відставників до минулого року повиїжджала закордон і їх навіть звань ніхто не позбавляє і ми зі своїх податків продовжуємо їм цим молодим биками туди надсилати величезні пенсії, яких наші батьки не бачили і уві сні!
03.11.2025 22:41 Відповісти
Як в анекдоті про пожежника! Це величезна несправедливість і демотивація і ніхто не думає нічого змінювати, черед таких биканів повно впливових, які і коять це свавілля.
03.11.2025 22:43 Відповісти
А може половину поліціянтів на фронт?
03.11.2025 22:34 Відповісти
Давно пора, але ж дудку! Були петиції, набирали 25 тис. за кілька днів і тупо ігнорувались! 90: заброньовані і ніхто не збирається нічого змінювати, навпаки, зараз почали набирати їх ще більше, он навіть тут хтось писав, що в селі на 6000 чоловік набирають другий відділок! От навіщо він, ті сидять без роботи. Ця влада настільки боїться свого народу, що і зовнішній агресор не такий страшний?
03.11.2025 22:38 Відповісти
90% заброньовані. А прокурорів 100.
03.11.2025 22:44 Відповісти
Павел Ппх, а можна Вам задати запитання? Ви такий активний і мабуть самий ерудований... Всі просто пишуть "емоціями", а ви прямо, як "Вікіпедія" - постійно приклади з "цифрами"та фактами... От тільки підтверджень їм немає, якщо краще перевірити - то це все БРЕХНЯ, або Напівбрехня ! І ще одне - ой, а чого у "Вас" немає "підписників"чи друзів - мабуть тому що "ви" -БОТ !!! А "народ" це лайно читає і "хаває".... Чому "Цензор.Нет" не блокує і не "вираховує" Ботів, а мабуть тому що "валить" постійно проти "влади" ....
03.11.2025 23:12 Відповісти
Чого це я бот, я жива людина. Де конкретно брехня?
03.11.2025 23:16 Відповісти
А чинуши з дітками, квартали, дізелі...?
03.11.2025 23:01 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
03.11.2025 22:49 Відповісти
Це треба було зробити ще у Березні 2022-го.
03.11.2025 22:50 Відповісти
Так що з обмежено придатними, яких не беруть ні на який контракт, а в тилу все зайнято блатними?
Їм нічого не світить, окрім піхоти, де для них розпочнеться і швидко закінчиться нерівний бій із підготовленими здоровими контрактниками з того боку?
03.11.2025 23:08 Відповісти
Отаке вигадала ця влада?
03.11.2025 23:09 Відповісти
І який паркетний генерал до такого додумався, чия була ідея зібрати обмежено придатних, сказати їм всім самим прийти, і кидати у піхоту? Країна хоче знати своїх "героїв"!
03.11.2025 23:12 Відповісти
Це ж не стосується обмежених? Наче тільки здорових беруть. Хворі без терміну будуть служити. Норм.
03.11.2025 23:12 Відповісти
Так отож. Не ментам же, що заброньовані, не приватним охоронцям (охорона маєтків крадіїв важливіше за захист Батьківщини!), не 43-річним відставникам-"пенсіонерам", не офіцерам-диванним командос же на фронті воювати...
03.11.2025 23:14 Відповісти
 
 