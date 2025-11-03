Новые контракты для ВСУ: фиксированный срок службы от 1 до 5 лет и увеличение ежемесячных выплат. ИНФОГРАФИКА
Министерство обороны Украины, по поручению президента Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Какие нововведения
По словам Шмыгаля, главная новация – это гарантированные четкие сроки службы:
- Контракты будут от 1 до 5 лет.
- Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.
Выплаты и бонусы для военных
После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать и те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем.
"Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета. Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - добавил министр обороны.
Более подробные условия представлены на инфографике Минобороны:
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
.
Хреново, правда, що бойові стали різати. В 22-23рр. була якась стабільність.
А то з тих пір все то Харківщина, то Бабмас..
Ще має надію провести вибори і виграти їх за рахунок от таких.
Але те що виборів взагалі не буде, бо держави може не бути.
Він не подумав, або йому взагалі пох.. на державу Україну.
Просто клоуни дебільні. Відслужи 5 років - отримай рік відпустки до мобілізації на невизначений термін. А мобілізують тебе в першу чергу бо дані всі твої вже є.