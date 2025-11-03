Новые контракты для ВСУ: фиксированный срок службы от 1 до 5 лет и увеличение ежемесячных выплат. ИНФОГРАФИКА

Министерство обороны Украины, по поручению президента Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Какие нововведения

По словам Шмыгаля, главная новация – это гарантированные четкие сроки службы:

Контракты будут от 1 до 5 лет.

Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ на несколько лет

Выплаты и бонусы для военных

После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать и те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем.

"Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета. Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - добавил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, – Шмыгаль

Более подробные условия представлены на инфографике Минобороны: