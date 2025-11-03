РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8843 посетителя онлайн
Новости Контракты для ВСУ
1 619 13

Новые контракты для ВСУ: фиксированный срок службы от 1 до 5 лет и увеличение ежемесячных выплат. ИНФОГРАФИКА

Минобороны рассказало подробности новых контрактов для военных

Министерство обороны Украины, по поручению президента Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Какие нововведения

По словам Шмыгаля, главная новация – это гарантированные четкие сроки службы:

  • Контракты будут от 1 до 5 лет.
  • Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ на несколько лет

Выплаты и бонусы для военных

После принятия законодательных изменений контракты смогут подписать и те, кто уже является частью войска, и те, кто будет присоединяться к нему в будущем.

"Планируем, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание, расширение социального пакета. Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - добавил министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, – Шмыгаль

Более подробные условия представлены на инфографике Минобороны:

Минобороны рассказало подробности новых контрактов для военных

Автор: 

контракт (449) Минобороны (9634) военнослужащие (6371) ВСУ (7063) Шмыгаль Денис (2886)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
За останніми даними від Паліси з ОП, мільйонний контракт для молодих 18-24 років, підписали не більше 500 чоловік за півроку.
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:48 Ответить
+4
ага ..оце контрактники зараз прямо валом попруть дивлячись на Покровськ
показать весь комментарий
03.11.2025 21:44 Ответить
+3
збирайте старих і немічних,бо молодим до 25 рочків не на часі...В свій час ,я в 21 рік повернувся зі служби,а служив на підводному човні 3 роки..
показать весь комментарий
03.11.2025 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ага ..оце контрактники зараз прямо валом попруть дивлячись на Покровськ
показать весь комментарий
03.11.2025 21:44 Ответить
Так це ж після перемир'я буде вже, чи після капітуляціїї, як повезе.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:57 Ответить
За останніми даними від Паліси з ОП, мільйонний контракт для молодих 18-24 років, підписали не більше 500 чоловік за півроку.
Зате та ж категорія молоді 18-22 роки масово ломанулась за кордон, коли зеля їм дозволив виїжджати.
За місяць вже виїхало більше 100 тисяч чоловік.
Порівняйте цифри 500 і 100000.
От і вся правда от і довіра владі з її контрактами для молоді, ітд.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:48 Ответить
Як щодо тих, хто їбошить з 2022-го і навіть раніше?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:51 Ответить
вони - "старослужащіє" з з.п. 20 тис. і "столітнею" війною

.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:55 Ответить
Ну, наприклад, не 20т, а трохи більше. В мене 28,5, хоч і вічний мол. с-нт. Срок служби, посада, там ще якісь тарифи та надбавки.
Хреново, правда, що бойові стали різати. В 22-23рр. була якась стабільність.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:08 Ответить
Сам хотів запитати, чи можна такий контракт з новими плюшками, але заднім числом. Наприклад, березнем 2022 року ))
А то з тих пір все то Харківщина, то Бабмас..
показать весь комментарий
03.11.2025 22:05 Ответить
ROFL
показать весь комментарий
03.11.2025 21:51 Ответить
збирайте старих і немічних,бо молодим до 25 рочків не на часі...В свій час ,я в 21 рік повернувся зі служби,а служив на підводному човні 3 роки..
показать весь комментарий
03.11.2025 21:52 Ответить
Південна Корея: Обов'язкова служба для чоловіків, триває приблизно 18-21 місяць.Швейцарія: Обов'язкова служба для чоловіків, триває близько 260-300 днів.Ізраїль: Обов'язкова служба для чоловіків і жінок, триває близько 36 місяців для чоловіків і 24 місяців для жінок.Туреччина: Обов'язкова служба для чоловіків, триває 12 місяців (або 6 місяців для вищої освіти).Сінгапур: Обов'язкова служба для чоловіків, триває 24 місяці.Скандинавські країни: Деякі країни, такі як Норвегія та Фінляндія, мають обов'язкову службу для чоловіків, а також можуть призивати жінок на добровільній основі.
показать весь комментарий
03.11.2025 21:58 Ответить
Телепні зелені для кого оці контракти якщо 18-22 масово виїжджають? Що ви нюхаєте чи курите високотоксичне у своїй опі?
показать весь комментарий
03.11.2025 21:55 Ответить
Зеля рятує свій електорат - молодь від смерті, як він вважає.
Ще має надію провести вибори і виграти їх за рахунок от таких.
Але те що виборів взагалі не буде, бо держави може не бути.
Він не подумав, або йому взагалі пох.. на державу Україну.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:00 Ответить
"Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту. "

Просто клоуни дебільні. Відслужи 5 років - отримай рік відпустки до мобілізації на невизначений термін. А мобілізують тебе в першу чергу бо дані всі твої вже є.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:12 Ответить
 
 