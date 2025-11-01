Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, — Шмыгаль
В субботу, 1 ноября, более 720 тысяч отсрочек от мобилизации были продлены автоматически.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах", - рассказал Шмыгаль.
Более 80% обращений подаются через "Резерв+"
Министр отметил, что более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+", без справок и личных визитов.
"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4000 заявлений. Если у вас есть возможность - оформляйте отсрочку именно через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", - заявил глава оборонного ведомства.
Цифровизация для эффективности
"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации. Продолжаем цифровизацию для эффективности войска", - добавил Шмыгаль.
Пацан відповів ;ТЦК!;
Мій знайомий, що має 7 (!!!) обмежень (статей обмеження по здоров'ю), зі встановленим "Резерв+" (де все це є) на телефоні, отримав повістку на ВЛК (яке пройшов 2,5 місяці тому). Сходив, підтвердив і чекає наступного виклику.
Ця ситуація мене розриває, як "Тузік грєлку", бо умовний "лейтенант Баканов" мало того, що не служить (чи "лисий" з "мордатим" від кварталу), але ще й мають нагороди та "не чешуться" з мобілізацією...
Подвійні стандарти від клоуна, що заявляв "ні якого кумівства" (та й решта його заяв про "вмерти за Крим", "відрубані руки", "якщо знайдуть моїх Свинарчуків...", "я йду на один термін" і т.д.) - цинізм і суцільна сцянина в очі отим "73%", які ще залишились живими.
На жаль, людей з критичним мисленням і можливістю аналізувати логіку "заява - дія" - меншість...
Поліцейські? Прокурори? Судді? Викладачі, вчителі? Лікарі? Комунальники? Працівники оборонних підприємств?
"Квартальні", хохотуни з Ліги сміху та інші представники ЗЕ-культури?
Пропагандони Марафону та позитивні блохєри ОПи?
Було би дуже цікаво побачити такі цифри.