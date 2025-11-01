РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8683 посетителя онлайн
Новости Отсрочки в Резерв+
1 181 6

Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, — Шмыгаль

В Резерв+ продлен срок отсрочек

В субботу, 1 ноября, более 720 тысяч отсрочек от мобилизации были продлены автоматически.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах", - рассказал Шмыгаль.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Более 80% обращений подаются через "Резерв+"

Министр отметил, что более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+", без справок и личных визитов.

"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4000 заявлений. Если у вас есть возможность - оформляйте отсрочку именно через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", - заявил глава оборонного ведомства.

Читайте также: Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Цифровизация для эффективности

"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации. Продолжаем цифровизацию для эффективности войска", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2943) Шмыгаль Денис (2885) Резерв+ (92)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки там різних "муніципальних варт", комедіантів?
показать весь комментарий
01.11.2025 19:14 Ответить
Усе чиновницьке шобло і 1 процент простих людей.
показать весь комментарий
01.11.2025 19:46 Ответить
Дивився відосик, дівчина каже- зараз запитаю в свого хлопця, чого він боїться найбільше у світі? Правильна відповідь- ;втратити тебе;
Пацан відповів ;ТЦК!;
показать весь комментарий
01.11.2025 20:17 Ответить
Тестування "виборів у смартфоні" проходить успішно! Той, хто не має "Резерв+" , але дотичний до влади, теж оновив бронювання без відвідування ТЦК.

Мій знайомий, що має 7 (!!!) обмежень (статей обмеження по здоров'ю), зі встановленим "Резерв+" (де все це є) на телефоні, отримав повістку на ВЛК (яке пройшов 2,5 місяці тому). Сходив, підтвердив і чекає наступного виклику.
Ця ситуація мене розриває, як "Тузік грєлку", бо умовний "лейтенант Баканов" мало того, що не служить (чи "лисий" з "мордатим" від кварталу), але ще й мають нагороди та "не чешуться" з мобілізацією...

Подвійні стандарти від клоуна, що заявляв "ні якого кумівства" (та й решта його заяв про "вмерти за Крим", "відрубані руки", "якщо знайдуть моїх Свинарчуків...", "я йду на один термін" і т.д.) - цинізм і суцільна сцянина в очі отим "73%", які ще залишились живими.
На жаль, людей з критичним мисленням і можливістю аналізувати логіку "заява - дія" - меншість...
показать весь комментарий
01.11.2025 20:19 Ответить
А слабо повідомити суспільству кількість заброньованих по професіях?
Поліцейські? Прокурори? Судді? Викладачі, вчителі? Лікарі? Комунальники? Працівники оборонних підприємств?
"Квартальні", хохотуни з Ліги сміху та інші представники ЗЕ-культури?
Пропагандони Марафону та позитивні блохєри ОПи?

Було би дуже цікаво побачити такі цифри.
показать весь комментарий
01.11.2025 20:27 Ответить
Зрозуміло що заброньовано весь кадровий резерв, який одразу перейде на службу новим хазяївам .
показать весь комментарий
01.11.2025 20:36 Ответить
 
 