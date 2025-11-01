Более 720 тысяч отсрочек продлены автоматически, — Шмыгаль

В субботу, 1 ноября, более 720 тысяч отсрочек от мобилизации были продлены автоматически.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлены без дополнительных действий со стороны человека, ведь все необходимые данные уже есть в государственных реестрах", - рассказал Шмыгаль.

Более 80% обращений подаются через "Резерв+"

Министр отметил, что более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+", без справок и личных визитов.

"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦНАПы. Только сегодня ЦНАПы приняли почти 4000 заявлений. Если у вас есть возможность - оформляйте отсрочку именно через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", - заявил глава оборонного ведомства.

Цифровизация для эффективности

"Делаем процесс прозрачным, устраняем человеческий фактор и риски злоупотреблений, разгружаем ТЦК для выполнения главной задачи — обеспечения мобилизации. Продолжаем цифровизацию для эффективности войска", - добавил Шмыгаль.

