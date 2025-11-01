Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль

У суботу, 1 листопада, понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації було продовжено автоматично.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", - розповів Шмигаль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Понад 80% звернень подаються через "Резерв+"

Міністр зазначив, що понад 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

"А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість - оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше", - заявив очільник оборонного відомства.

Читайте також: Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю

Цифровізація задля ефективності

"Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська", - додав Шмигаль.

Читайте також: У "Резерв+" з’являться нові типи відстрочок від мобілізації: запущено бета-тестування, - Міноборони