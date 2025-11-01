Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль
У суботу, 1 листопада, понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації було продовжено автоматично.
Про це повідомив очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", - розповів Шмигаль.
Понад 80% звернень подаються через "Резерв+"
Міністр зазначив, що понад 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.
"А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість - оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше", - заявив очільник оборонного відомства.
Цифровізація задля ефективності
"Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська", - додав Шмигаль.
Пацан відповів ;ТЦК!;
Мій знайомий, що має 7 (!!!) обмежень (статей обмеження по здоров'ю), зі встановленим "Резерв+" (де все це є) на телефоні, отримав повістку на ВЛК (яке пройшов 2,5 місяці тому). Сходив, підтвердив і чекає наступного виклику.
Ця ситуація мене розриває, як "Тузік грєлку", бо умовний "лейтенант Баканов" мало того, що не служить (чи "лисий" з "мордатим" від кварталу), але ще й мають нагороди та "не чешуться" з мобілізацією...
Подвійні стандарти від клоуна, що заявляв "ні якого кумівства" (та й решта його заяв про "вмерти за Крим", "відрубані руки", "якщо знайдуть моїх Свинарчуків...", "я йду на один термін" і т.д.) - цинізм і суцільна сцянина в очі отим "73%", які ще залишились живими.
На жаль, людей з критичним мисленням і можливістю аналізувати логіку "заява - дія" - меншість...
Поліцейські? Прокурори? Судді? Викладачі, вчителі? Лікарі? Комунальники? Працівники оборонних підприємств?
"Квартальні", хохотуни з Ліги сміху та інші представники ЗЕ-культури?
Пропагандони Марафону та позитивні блохєри ОПи?
Було би дуже цікаво побачити такі цифри.