Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль

У Резерв+ продовжено термін відстрочок

У суботу, 1 листопада, понад 720 тисяч відстрочок від мобілізації було продовжено автоматично.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони Денис Шмигаль.

"Сьогодні в Україні набув чинності новий порядок оформлення і продовження відстрочок від мобілізації. Понад 720 тисяч відстрочок вже продовжено без додаткових дій з боку людини, адже всі потрібні дані вже є в державних реєстрах", - розповів Шмигаль.

Понад 80% звернень подаються через "Резерв+"

Міністр зазначив, що понад 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

"А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість - оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше", - заявив очільник оборонного відомства.

Цифровізація задля ефективності 

"Робимо процес прозорим, усуваємо людський фактор і ризики зловживань, розвантажуємо ТЦК для виконання головного завдання — забезпечення мобілізації. Продовжуємо цифровізацію задля ефективності війська", - додав Шмигаль. 

+6
а скільки там різних "муніципальних варт", комедіантів?
показати весь коментар
01.11.2025 19:14 Відповісти
+5
Зрозуміло що заброньовано весь кадровий резерв, який одразу перейде на службу новим хазяївам .
показати весь коментар
01.11.2025 20:36 Відповісти
+3
А слабо повідомити суспільству кількість заброньованих по професіях?
Поліцейські? Прокурори? Судді? Викладачі, вчителі? Лікарі? Комунальники? Працівники оборонних підприємств?
"Квартальні", хохотуни з Ліги сміху та інші представники ЗЕ-культури?
Пропагандони Марафону та позитивні блохєри ОПи?

Було би дуже цікаво побачити такі цифри.
показати весь коментар
01.11.2025 20:27 Відповісти
хто ці люди 720 тис осіб? Всіх на фронт!
показати весь коментар
01.11.2025 21:16 Відповісти
Усе чиновницьке шобло і 1 процент простих людей.
показати весь коментар
01.11.2025 19:46 Відповісти
Дивився відосик, дівчина каже- зараз запитаю в свого хлопця, чого він боїться найбільше у світі? Правильна відповідь- ;втратити тебе;
Пацан відповів ;ТЦК!;
показати весь коментар
01.11.2025 20:17 Відповісти
серун якийсь воно....
показати весь коментар
01.11.2025 20:56 Відповісти
Та й то правда. Не всім же бути бойовими дідами, що тільки хильнуть чарчину теплої горілки, то й підуть на собі спіднє розривати і штурмувати коментарі
показати весь коментар
01.11.2025 21:09 Відповісти
та й не кажи.синку ,ак-74,акс, аксу чи ігша вундер вафля, з правої сторони є запобіжник, якщо його опустити до самого низу,які дві літери викарбовані ? дід знає, а ти?
показати весь коментар
01.11.2025 21:25 Відповісти
всі жити хочуть, нічого дивного
показати весь коментар
01.11.2025 21:09 Відповісти
це нормально.
показати весь коментар
01.11.2025 22:05 Відповісти
Тестування "виборів у смартфоні" проходить успішно! Той, хто не має "Резерв+" , але дотичний до влади, теж оновив бронювання без відвідування ТЦК.

Мій знайомий, що має 7 (!!!) обмежень (статей обмеження по здоров'ю), зі встановленим "Резерв+" (де все це є) на телефоні, отримав повістку на ВЛК (яке пройшов 2,5 місяці тому). Сходив, підтвердив і чекає наступного виклику.
Ця ситуація мене розриває, як "Тузік грєлку", бо умовний "лейтенант Баканов" мало того, що не служить (чи "лисий" з "мордатим" від кварталу), але ще й мають нагороди та "не чешуться" з мобілізацією...

Подвійні стандарти від клоуна, що заявляв "ні якого кумівства" (та й решта його заяв про "вмерти за Крим", "відрубані руки", "якщо знайдуть моїх Свинарчуків...", "я йду на один термін" і т.д.) - цинізм і суцільна сцянина в очі отим "73%", які ще залишились живими.
На жаль, людей з критичним мисленням і можливістю аналізувати логіку "заява - дія" - меншість...
показати весь коментар
01.11.2025 20:19 Відповісти
А чому на фронті недостатньо піхоти?
показати весь коментар
01.11.2025 20:50 Відповісти
 
 